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恒指兩連跌收挫353點 成交額逾千億元 碧桂園瀉14%為最弱藍籌

恒指午後續弱，午後跌幅一度加劇，最多跌425點，低位見過19,112點，收報跌353點或1.81%，報19184點，大市成交金額1046億元，較上日增加32.46%；國指跌146點或2.18%，報6587點。恒生科技指數收報4374點，跌2.78%。

藍籌中以宏橋（1378）表現最好，逆市升3.78%，收報7.68元。

大型科技股沽壓明顯。阿里巴巴（9988）跌2.67%，收報93.05元；騰訊（0700）跌1.88%，收報334.8元；美團（3690）跌3.18%，收報140.1元；小米（1810）跌2.11%，收報12.06元；京東（9618）跌4.38%，收報148.4元；網易（9999）跌2.15%，收報168.2元。

碧桂園（2007）未如期支付債券息，內房股午後續疲弱。潤地（1109）跌3.14%，收報33.9元；碧桂園跌14.39%，收報1.13元，為最弱藍籌；中海外（0688）跌1.46%，收報17.56元；萬科（2202）收報9.94元，跌4.61%；融創（1918）收報1.19元，跌8.46%；世茂集團（0813）一度創上市新低，見0.89元，收報0.9元，跌8.16%；恒大物業（6666）收報0.83元，跌17%

物管股同樣受累。碧桂園服務（6098）收報8.12元，跌9.68%；雅生活服務（3319）收報4.94元，跌4.63%；保利物業（6049）收報40.05元，跌2.91%；世茂服務（0873）收報1.6元，跌1.84%；華潤萬象（1209）收報36.05元，跌3.09%；時代鄰里（9928）收報0.62元，跌4.62%；融創服務（1516）收報2.28元，跌6.17%。

避險情緒升溫，黃金股午後繼續走高。招金礦業（1818）收報10.76元，升3.46%；紫金礦業（2899）收報12.92元，升0.94%；中國黃金國際（2099）收報30.25元，升4.13%；山東黃金（1787）收報15.46元，升2.11%。

 

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