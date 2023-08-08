理想汽車（2015）公布今年第二季純利為23.1億元（人民幣、下同），按年由虧轉盈；經調整後純利為27.3億元，去年同期經調整後虧損為1.834億元。集團期內汽車總交付量為86,533輛，按年增長2.016倍。
集團第二季收入為286.5億元，收年上升2.28倍，當中車輛銷售收入亦升2.3倍至279.7億元，車輛毛利率為21.0%，較去年微跌0.2個百分點。
截至今年6月底止，理想一共擁有331家零售中心，覆蓋127個城市，並於223個城市運營323家售後維修中心及理想汽車授權鈑噴中心。
理想指出，今年7月共交付34,134輛汽車，較去年同期增長2.275倍。集團預期，第三季車輛交付量為10萬至10.3萬輛，較去年同期增長2.77倍至2.88倍；收入總額為323.3 億元至333.0億元，按年增長2.46倍至2.564倍。
理想汽車董事長兼首席執行官李想指，6月跨過三萬輛月交付的重要里程碑，第二季交付量達到歷史新高，理想L系列的三款車型均在各自細分市場保持銷量領先。
以今年上半年計，集團收入按年升1.59倍至474.4億元，純利為32.44億元，按年由虧轉盈；經調整純利為41.4億元，按年亦由虧轉盈。此外，集團今年上半年交付量為139,117輛，升1.3倍。
集團股價績前受壓，今日收市跌3.69%，報177.5元。
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