數據反映香港投資者對日本股市的關注度有明顯提升，今年上半年，日經 225、日經300、日經 500 指數的關注人數分別有1202%、2733%、1500%的增長。同時投資者亦擴大美股市場的持倉比例，比去年整體增加了5%。

以年齡層分類，較年輕的Z世代的美股持倉最高，佔近8成（79.2%）；X世代的持倉分佈則較平均，港股、美股市場持倉比例為45.2%和54.8%。香港市場的女性投資者股票持倉比例為77.24%，輕微高於男性投資者的75.17%，一扭去年中報告洞察的形勢。各年齡層的投資者均增加基金持倉，年輕投資者的基金持倉比例更達23.54%，越年輕越願意購買基金。

以定義賺了至少一倍以上資金的群體去計算，今年上半年的「賺錢人群」大多為年收入50萬元以上的成熟男性。「賺錢人群」的年齡較多分佈於30至39 歲，佔42.07%；40至49 歲的「賺錢人群」佔28.84%，「賺錢人群」中的男性佔69.71%。相比整體投資者而言，「賺錢人群」的男性年長者更多。

報告更顯示，「賺錢人群」較懂得掌握時機，如智能盯盤等可提醒投資者「及時」作出相應操作的 「擇時」功能，在這人群的滲透率均高於整體，他們並經常在企業業績期前後進行買賣交易。於香港市場，在過去三個季度中，以英偉達、富途控股、特斯拉、微軟、騰訊控股和蘋果6家上市公司為例，將其發佈業績前後5個交易日和第二季整體的日均交易人數、日均交易量做對比，可以看到6家公司的日均交易人數均在業績期呈現12.7%至139.5%的上升。

富途商業研究總監陳思表示，在眾多市場當中，美股市場已為部分投資者帶來超額收益，一旦其他資本市場所處地區經濟有所恢復，這些機會也很值得投資者積極把握。另外值得留意的是，業績是公司展示重大動向和發展方向的契機，在不同市況下，投資者都可注意業績期前後的波幅，捕捉投資機會。

富途創辦人李華表示：「富途證券作為香港最大零售券商，平台上的動態展現了香港投資者行爲變動的情況。透過平台數據，這次投資者行為報告顯示香港投資者有更高的成熟度和靈活性，投資視野全球化，而且對於業績期的投資時機，和新興市場發展都產生關注。」

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