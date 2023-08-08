早在2019年Mastercard與微信支付就已建立合作夥伴關係，攜手為廣大消費者和商戶提供升級數碼支付解決方案。如今，Mastercard已全面接通微信支付的中國內地商戶網絡，並為身處內地的旅客1提供另一種便捷和安全的交易方式，像本地民眾一樣進行支付 。

Mastercard商戶網絡經此次拓展之後，將在內地更全面地覆蓋餐飲、交通、購物、住宿等多個領域的消費類別。此外，持有Mastercard銀行卡的旅客現在也可使用微信App內各種類型的數碼支付方式，如掃描二維碼、出示付款二維碼、微信小程式、或直接在微信App內進行支付，享受豐富的線上線下支付體驗。

Mastercard最新數據分析顯示，全球跨境旅遊在2023年第二季表現強勁，已達到2019年同期水平的154%，較上一季度增長6%。此外，前往內地的跨境旅遊已恢復至2019年同期水平的50%左右。隨著內地預計舉辦亞運會等大型國際體育賽事，入境旅客數量有望進一步增加。

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