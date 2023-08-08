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入境旅客可將Mastercard綁定微信支付在內地消費  

隨著旅遊活動、跨境商務和體育盛事在內地持續恢復，Mastercard今日宣佈，其持卡人可將銀行卡綁定至微信應用程式內的流動支付服務微信支付。此項全新的支付選擇將進一步提升入境旅客的數碼支付體驗。

早在2019年Mastercard與微信支付就已建立合作夥伴關係，攜手為廣大消費者和商戶提供升級數碼支付解決方案。如今，Mastercard已全面接通微信支付的中國內地商戶網絡，並為身處內地的旅客1提供另一種便捷和安全的交易方式，像本地民眾一樣進行支付 。

Mastercard商戶網絡經此次拓展之後，將在內地更全面地覆蓋餐飲、交通、購物、住宿等多個領域的消費類別。此外，持有Mastercard銀行卡的旅客現在也可使用微信App內各種類型的數碼支付方式，如掃描二維碼、出示付款二維碼、微信小程式、或直接在微信App內進行支付，享受豐富的線上線下支付體驗。

Mastercard最新數據分析顯示，全球跨境旅遊在2023年第二季表現強勁，已達到2019年同期水平的154%，較上一季度增長6%。此外，前往內地的跨境旅遊已恢復至2019年同期水平的50%左右。隨著內地預計舉辦亞運會等大型國際體育賽事，入境旅客數量有望進一步增加。

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