穆迪下調美國10家中型和小型銀行評級，並表示可能對幾家大銀行也下調評級，銀行板塊下跌。禮來領漲醫療健保類股，因該公司的減肥藥銷售超預期，且研究結果令投資者預測禮來的減肥藥可能也有利於心血管。美國據報正在制訂的對華投資限制令可能只針對那些營收至少一半來自量子計算和AI等先進科技業的中國公司，阿里巴巴和騰訊等大公司料不在打擊範圍內。
美債息下跌，債息倒掛擴闊，美股向下。道瓊斯工業平均指數收跌158點，跌幅0.45%，報35314點。標普500指數收跌19點，跌幅0.43%，報4499點。納斯達克綜合指數收跌110點，或0.79%，報13884點。
高盛跌2.05%，報348.26美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累48點，而Amgen升3.11%，報260.8元，貢獻道指51點。
科技股方面，蘋果收市報179.8元，升0.53%，谷歌母公司Alphabet收市報131.4元，跌0.09%，亞馬遜收市報139.94元，跌1.6%，Facebook收市報312.64元，跌1.23%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.24%，報458點。德國DAX指數收跌1.11%，報15774點；法國CAC 40指數跌0.69%，報7269點；英國富時100指數收跌0.36%，報7527點。
納斯達克中國金龍指數收跌2.38%，報7317點。
美國2年期債息曾低見4.7158厘，是7月19日4.6894厘後最低。收市報4.7514厘，是7月17日後收市新低，當日報4.7424厘。連跌3日，累計0.1295厘，對上一次連跌3日是6月1日。
美國10年期債息曾跌最多2.61%，低見3.9819厘，是8月1日3.9469厘後最低。收市報4.022厘，是7月31日後收市新低，當日報3.9588厘。
美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至76.885基點，是8月4日78.509基點後最闊。收市報73.356基點，是8月4日後收市最闊，當日報73.655基點。
美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至150.097基點，是8月1日154.015基點後最闊。收報142.723基點，是7月31日後收市最闊。
道指曾跌最多1.31%，是7月6日後最大跌幅，當日跌幅為1.51%。低見35007.41點，是7月19日34991.21點後最低。收市報35314.49點，是8月4日後收市新低，當日報35065.62點。
標指曾跌最多1.2%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為1.55%。低見4464.39點，是7月12日4463.23點後最低。收市報4499.38點，是8月4日後收市新低，當日報4478.03點。
納指曾跌最多1.61%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為2.58%。低見13769.34點，是7月11日13643.32點後最低。收市報13884.32點，是7月11日後收市新低，當日報13760.7點。