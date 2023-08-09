美債息下跌，債息倒掛擴闊，美股向下。道瓊斯工業平均指數收跌158點，跌幅0.45%，報35314點。標普500指數收跌19點，跌幅0.43%，報4499點。納斯達克綜合指數收跌110點，或0.79%，報13884點。

高盛跌2.05%，報348.26美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累48點，而Amgen升3.11%，報260.8元，貢獻道指51點。

科技股方面，蘋果收市報179.8元，升0.53%，谷歌母公司Alphabet收市報131.4元，跌0.09%，亞馬遜收市報139.94元，跌1.6%，Facebook收市報312.64元，跌1.23%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.24%，報458點。德國DAX指數收跌1.11%，報15774點；法國CAC 40指數跌0.69%，報7269點；英國富時100指數收跌0.36%，報7527點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.38%，報7317點。

美國2年期債息曾低見4.7158厘，是7月19日4.6894厘後最低。收市報4.7514厘，是7月17日後收市新低，當日報4.7424厘。連跌3日，累計0.1295厘，對上一次連跌3日是6月1日。

美國10年期債息曾跌最多2.61%，低見3.9819厘，是8月1日3.9469厘後最低。收市報4.022厘，是7月31日後收市新低，當日報3.9588厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至76.885基點，是8月4日78.509基點後最闊。收市報73.356基點，是8月4日後收市最闊，當日報73.655基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至150.097基點，是8月1日154.015基點後最闊。收報142.723基點，是7月31日後收市最闊。

道指曾跌最多1.31%，是7月6日後最大跌幅，當日跌幅為1.51%。低見35007.41點，是7月19日34991.21點後最低。收市報35314.49點，是8月4日後收市新低，當日報35065.62點。

標指曾跌最多1.2%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為1.55%。低見4464.39點，是7月12日4463.23點後最低。收市報4499.38點，是8月4日後收市新低，當日報4478.03點。

納指曾跌最多1.61%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為2.58%。低見13769.34點，是7月11日13643.32點後最低。收市報13884.32點，是7月11日後收市新低，當日報13760.7點。