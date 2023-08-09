個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.83%，折合報332.03元；阿里巴巴（9988）跌1.09%，折合報92.03元；美團（3690）跌0.88%，折合報138.86元；匯控（0005）跌0.1%，折合報63.94元；建行（0939）跌0.9%，折合報4.23元。

道期現跌0.005%；標期現升0.05%；納期現升0.13%。日本東證指數現跌0.21%；韓國KOSPI指數現升0.94%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.04%。

VIX指數隔晚升1.39%或0.22點，報15.99點。

紐油現跌0.13%或0.1美元，報82.81美元；布油現跌0.08%或0.07美元，報86.1美元；金價現升0.04%或0.94美元，報1926.18美元；LME 銅期貨隔晚跌1.62%或137.5美元，報8347.5美元。美國10年期債息現跌0.69%或0.0281厘，報3.9939厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，阿里巴巴（9988）、國泰（0293）、聯通（0762）、創科實業（0669）、九龍倉集團（0004）、富智康（2038）、亞洲水泥（0743）等。

子不語（2420）盈警，上半年盈利最少倒退八成。

中電信（0728）：有信心雲業務全年收益可達千億人幣，暫無意分拆上市。

置富產業信託（0778）中期可供分派收益跌2%，每單位派22.36仙。置富產業信託望海外資產值增10至15%。

鷹普（1286）：在手訂單逾40億，部署分拆航空科技事業部。

勝利管道（1080）盈警，料上半年轉蝕最多6000萬元人幣。

遠洋集團（3377）上月賣樓收入跌逾七成。

越秀交通基建（1052）半年盈利升45%，中期息15仙按年多50%。

鷹普精密（1286）上半年多賺13%，中期息維持8仙。

理想汽車（2015）第二季經調整純利為27.3億元人民幣，按年虧轉盈。

中電信（0728）上半年多賺一成，中期息0.1432元人幣。

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