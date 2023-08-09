恒指今早低開124點或0.65%，報19059點，大市成交金額13億元；國指今早低開61點或0.94%，報6526點。恒生科技指數開市報4310點，跌1.45%。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為5.01%，下跌為5.74%，無升跌為89.24%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。中海油（0883）、創科實業（0669）、潤啤（0291）貢獻恒指較多。

藍籌9隻升，49隻下跌，22隻無升跌。信義玻璃（0868）升2.16%，報12.32元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌6.19%，報1.06元，是跌幅最大的藍籌。

領展（0823）低見41.35元，是2016年2月23日41.35元後最低。

恒生科技指數成份股3隻升，17隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）開市報4.25元，升3.16%；跌幅最大的是理想（2015）開市報162元，跌8.73%。

恒指跌穿50天線(19195.66點)。科指下試20天線(4291.18點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）開市報92.35元，跌0.75%。國泰（0293）開市報8.66元，跌0.12%。聯通（0762）開市報5.5元，升0.18%。創科實業（0669）開市報96.3元，升1%。九龍倉集團（0004）無成交，報17.26元。富智康（2038）無成交，報0.79元。亞洲水泥（0743）無成交，報3.41元。

子不語（2420）盈警，上半年盈利最少倒退八成。無成交，報2.92元。

中電信（0728）：有信心雲業務全年收益可達千億人幣，暫無意分拆上市。開市報3.94元，升0.25%。

置富產業信託（0778）中期可供分派收益跌2%，每單位派22.36仙。置富產業信託望海外資產值增10至15%。開市報5.6元，升0.54%。

鷹普（1286）：在手訂單逾40億，部署分拆航空科技事業部。無成交，報2.76元。

勝利管道（1080）盈警，料上半年轉蝕最多6000萬元人幣。無成交，報0.066元。

遠洋集團（3377）上月賣樓收入跌逾七成。開市報0.395元，跌1.25%。

越秀交通基建（1052）半年盈利升45%，中期息15仙按年多50%。無成交，報4.13元。

鷹普精密（1286）上半年多賺13%，中期息維持8仙。無成交，報2.76元。

理想汽車（2015）第二季經調整純利為27.3億元人民幣，按年虧轉盈。開市報162元，跌8.73%。

中電信（0728）上半年多賺一成，中期息0.1432元人幣。開市報3.94元，升0.25%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括世茂集團（0813）低見0.88元，開市報0.88元，跌2.22%；澳獅環球（1540）低見0.34元，開市報0.34元，跌2.86%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，領展（0823）低見41.35元，開市報41.35元，跌1.08%；中升（0881）低見22.75元，開市報22.75元，跌3.4%；神州控股（0861）低見2.9元，開市報2.9元，跌0.68%；中升控股（0881）低見22.75元，開市報22.75元，跌3.4%；嘉利國際（1050）低見0.62元，開市報0.62元，跌4.62%。

異動股

上升異動股，包括，北大青鳥環宇（8095）開市報0.445元，升14.1%；胡桃資本（0905）開市報0.226元，升11.88%；青島控股（0499）開市報0.136元，升11.48%；朝雲集團（6601）開市報1.84元，升8.24%；銀建國際（0171）開市報0.265元，升6.85%；瑞爾集團（6639）開市報7.85元，升6.66%；亞洲雜貨（8413）開市報0.161元，升6.62%；５１信用卡（2051）開市報0.097元，升6.59%；思派健康（0314）開市報7.49元，升6.54%；水發興業能源（0750）開市報0.5元，升6.38%。

下跌異動股，包括，理想汽車（2015）開市報162元，跌8.73%；上海証大（0755）開市報0.014元，跌6.67%；碧桂園（2007）開市報1.06元，跌6.19%；京投交通科技（1522）開市報0.29元，跌4.92%；嘉利國際（1050）見52周低0.62元，開市報0.62元，跌4.62%；順風清潔能源（1165）開市報0.022元，跌4.35%；龍湖（0960）開市報17.18元，跌4.34%。

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