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內地7月CPI跌0.3% 兩年半來再陷通縮 國統局：屬階段性

國統局公布，內地7月份居民消費價格(CPI)按年下降0.3%，好過預期的下降0.4，是2021年2月後首再次陷入通縮，當時跌0.2%，當年1月報跌0.3%。工業生產者出廠價格(PPI)連續10個月為負數，7月按年下降4.4%，多過預期的下降4%，但少過6月的下降5.4%。是自2020年11月以來首次CPI和PPI雙雙下滑。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，7月份，居民消費需求持續恢復，CPI按月由降轉漲，但受上年同期基數較高影響，按年回落。扣除食品和能源價格的核心CPI明顯回升，按年上漲0.8%，漲幅比上月擴大0.4個百分點。總體看，CPI按年回落是階段性的。下階段，隨著經濟恢復向好，市場需求穩步擴大，供求關係持續改善，加之上年同期高基數影響逐步消除，CPI有望逐步回升。

國統局解讀全文：

一、CPI按月由降轉漲，按年回落

7月份，居民消費需求持續恢復，CPI按月由降轉漲，但受上年同期基數較高影響，按年回落。扣除食品和能源價格的核心CPI明顯回升，按年上漲0.8%，漲幅比上月擴大0.4個百分點。

從按月看，CPI由上月下降0.2%轉為上漲0.2%。其中，食品價格下降1.0%，降幅比上月擴大0.5個百分點，影響CPI下降約0.18個百分點。食品中，應季果蔬大量上市，鮮果和鮮菜價格分別下降5.1%和1.9%；市場供應充足，豬肉價格持平，雞蛋、食用油、牛羊肉和禽肉類價格下降，降幅在0.4%—1.4 %之間。非食品價格由上月下降0.1%轉為上漲0.5%，影響CPI上漲約0.40個百分點。非食品中，服務價格上漲0.8%，漲幅比上月擴大0.7個百分點，主要受出行類服務價格上漲帶動，其中暑期出遊大幅增加，飛機票、旅遊和賓館住宿價格分別上漲26.0%、10.1%和6.5%。工業消費品價格由上月下降0.4%轉為上漲0.3%，其中受國際油價上行影響，國內汽油價格上漲1.9%；「618」促銷活動結束，大型家用器具、家庭日用雜品和個人護理用品等價格回升，漲幅在0.7%—1.2%之間。

從按年看，CPI由上月持平轉為下降0.3%。按年由平轉降，主要是受上年同期對比基數較高影響。其中，食品價格由上月上漲2.3%轉為下降1.7%，影響CPI下降約0.31個百分點。食品中，豬肉價格下降26.0%，降幅比上月擴大18.8個百分點；鮮菜價格由上月上漲10.8%轉為下降1.5%；雞蛋、牛羊肉和蝦蟹類價格降幅在1.5%—4.8%之間，降幅均擴大；鮮果、薯類和禽肉類價格漲幅在2.2%—8.8%之間，漲幅均有回落。非食品價格由上月下降0.6%轉為持平。非食品中，服務價格上漲1.2%，漲幅比上月擴大0.5個百分點，其中飛機票價格由上月下降5.8%轉為上漲11.9%，賓館住宿、旅遊、電影及演出票價格分別上漲13.2%、 13.1%和5.9%，漲幅均有擴大；工業消費品價格下降1.9%，降幅收窄0.8個百分點，其中能源價格下降6.9%，扣除能源的工業消費品價格下降0.3%，降幅均有收窄。

據測算，在7月份0.3%的CPI按年降幅中，上年價格變動的翹尾影響約為0，上月為0.5個百分點；今年價格變動的新影響約為-0.3個百分點，上月為- 0.5個百分點。

總體看，CPI按年回落是階段性的。下階段，隨著經濟恢復向好，市場需求穩步擴大，供求關係持續改善，加之上年同期高基數影響逐步消除，CPI有望逐步回升。

二、PPI按月、按年降幅均收窄

7月份，受國內生產供應總體充足、部分行業需求改善及國際大宗商品價格傳導等因素影響，PPI按月、按年降幅均收窄。

從按月看，PPI下降0.2%，降幅比上月收窄0.6個百分點。其中，生產資料價格下降0.4%，降幅收窄0.7個百分點；生活資料價格由上月下降0.2%轉為上漲0.3%。國內煤炭、鋼材供應充足，需求增加，煤炭開采和洗選業、黑色金屬冶煉和壓延加工業價格分別下降2.0%、0.1%，降幅分別收窄4.4、2.1個百分點。受國際市場原油、有色金屬等價格上行影響，國內石油和天然氣開採業、有色金屬冶煉和壓延加工業價格均由降轉漲，分別上漲4.2%、0.4%。另外，計算機製造、智能消費設備製造價格均上漲0.4%，鋰離子電池製造價格上漲0.3%；文教工美體育和娛樂用品製造業價格上漲0.7%，紡織服裝服飾業價格上漲0.6%；水泥製造價格下降6.5%，玻璃製造價格下降2.9%。

從按年看，PPI下降4.4%，降幅比上月收窄1.0個百分點。其中，生產資料價格下降5.5%，降幅收窄1.3個百分點；生活資料價格下降0.4%，降幅收窄0.1個百分點。主要行業價格降幅收窄，石油和天然氣開採業下降21.5%，收窄4.1個百分點；煤炭開采和洗選業下降19.1%，收窄0.2個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業下降18.3%，收窄1.8個百分點；化學原料和化學製品製造業下降14.2%，收窄0.7個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業下降10.6%，收窄5.4個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業下降1.0%，收窄6.2個百分點。上述6個行業合計影響PPI按年下降約3.21個百分點，佔總降幅的七成多，較上月影響減少0.87個百分點。另外，文教工美體育和娛樂用品製造業價格上漲6.3%，電力熱力生產和供應業價格上漲1.8%，紡織服裝服飾業價格上漲1.2%。

據測算，在7月份4.4%的PPI按年降幅中，上年價格變動的翹尾影響約為-1.6個百分點，上月為-2.8個百分點；今年價格變動的新影響約為-2.8個百分點，上月為-2.6個百分點。

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