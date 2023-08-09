港元現報7.8139元升值3點子，曾貶值最多19點子，報7.8161元，亦曾升值最多26點子，報7.8116元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌66.3點子至3.49071%；1星期HIBOR跌37.66點子至4.52488%；2星期HIBOR跌29.27點子至4.7%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌10.8點子至5.19857%；6個月期HIBOR跌6.39點子至5.33613%；12個月期HIBOR跌4.22點子至5.46452%。

美元指數現報102.445貶值0.083點或0.08%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43031%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.2329%，連續3日擴闊，利差是2023年7月26日後最闊，當日差距為-0.3036%。

對上一次連續3日擴闊，是2023年7月25日，當日利差報-0.366%。

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