恒指半日跌10點或0.06%，報19173點，大市成交金額458億元；國指跌9點或0.15%，報6577點。恒生科技指數收報4345點，跌0.66%。

藍籌股成交金額164.58億元，佔大市成交35.93%；科指成份股成交金額93.29億元，佔大市成交20.36%；國指成份股成交金額143.72億元，佔大市成交31.37%。

24隻雙櫃台股，總成交0.57億元人民幣，相當於約0.61億港元，佔大市成交的0.13%。

窩輪及牛熊證成交金額減少17.04%，至93.92億元，佔大市成交20.48%。牛熊證成交金額36.83億元，減少21.48%；窩輪成交金額57.09億元，減少13.9%。

匯控（0005）、友邦（1299）、騰訊（0700）拖累大市。阿里巴巴（9988）、建行（0939）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌40隻升，34隻下跌，6隻無升跌。中生製藥（1177）升4.84%，收報3.25元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌4.42%，收報1.08元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，12隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報4.29元，升4.13%；跌幅最大的是理想（2015）收報166.7元，跌6.08%。

恒指跌穿50天線(19197.93點)，一度重返其上，並上試250天線(19294.63點)。科指曾下試20天線(4292.92點)。

北水南下合計淨流出19.43億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流出11.63億元人民幣，較上日減少82.93%，連續第3日流出，累計流出104.75億元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報93.75元，升0.75%。國泰（0293）收報8.75元，升0.92%。聯通（0762）收報5.51元，升0.36%。創科實業（0669）收報95.15元，跌0.21%。九龍倉集團（0004）收報17.14元，跌0.7%。富智康（2038）收報0.79元，無升跌。亞洲水泥（0743）收報3.42元，升0.29%。

子不語（2420）盈警，上半年盈利最少倒退八成。收報2.92元，無升跌。

中電信（0728）：有信心雲業務全年收益可達千億人幣，暫無意分拆上市。收報3.94元，升0.25%。

置富產業信託（0778）中期可供分派收益跌2%，每單位派22.36仙。置富產業信託望海外資產值增10至15%。收報5.53元，跌0.72%。

鷹普（1286）：在手訂單逾40億，部署分拆航空科技事業部。收報2.7元，跌2.17%。

勝利管道（1080）盈警，料上半年轉蝕最多6000萬元人幣。收報0.072元，升9.09%。

遠洋集團（3377）上月賣樓收入跌逾七成。收報0.395元，跌1.25%。

越秀交通基建（1052）半年盈利升45%，中期息15仙按年多50%。收報4.11元，跌0.48%。

鷹普精密（1286）上半年多賺13%，中期息維持8仙。收報2.7元，跌2.17%。

理想汽車（2015）第二季經調整純利為27.3億元人民幣，按年虧轉盈。收報166.7元，跌6.08%。

中電信（0728）上半年多賺一成，中期息0.1432元人幣。收報3.94元，升0.25%。

破頂股表現

破頂股包括，中慶股份（1855）創上市新高，見27元，收報26.3元，升2.73%；力盟科技（2405）創上市新高，見6.46元，收報6.07元，跌3.5%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見843.9元，收報843.9元，升0.17%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1080.8元，收報1080.8元，升0.07%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.51元，升3.03%；領航醫藥生物科技（0399）創52周高，見0.236元，收報0.235元，升3.07%；中糧包裝（0906）創52周高，見4.96元，收報4.85元，升3.63%；寶沙發展（1069）創52周高，見2元，收報2元，升1.52%；耀才證券金融（1428）創52周高，見1.9元，收報1.9元，升0.53%；立德教育（1449）創52周高，見0.44元，收報0.42元，升3.7%；港亞控股（1723）創52周高，見0.26元，收報0.245元，升15.02%；中木國際（1822）創52周高，見0.119元，收報0.119元，升3.48%；東曜藥業－Ｂ（1875）創52周高，見3.4元，收報2.44元，升11.93%。

破底股方面

25隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園健康（3662）低見0.71元，收報0.75元，跌5.06%；恒大物業（6666）低見0.8元，收報0.87元，升4.82%；世茂集團（0813）低見0.88元，收報0.9元，無升跌；朗詩（0106）低見0.096元，收報0.096元，跌4%；明發（0846）低見0.212元，收報0.25元，升7.3%；原生態牧業（1431）低見0.134元，收報0.135元，無升跌；朗詩綠色管理（0106）低見0.096元，收報0.096元，跌4%；泛亞環保（0556）低見0.171元，收報0.192元，升5.49%；中國金融投資管理（0605）低見0.37元，收報0.37元，跌7.5%；恒盛地產（0845）低見0.013元，收報0.014元，跌6.67%。

50隻股份創52周低，其中十隻包括，領展（0823）低見40.85元，收報41.1元，跌1.67%；中升（0881）低見22.75元，收報23.45元，跌0.42%；康師傅（0322）低見10.72元，收報11.02元，升1.47%；洛陽玻璃（1108）低見5.38元，收報5.63元，升2.18%；龍源電力（0916）低見6.87元，收報6.91元，跌1.14%；山水水泥（0691）低見0.89元，收報0.89元，無升跌；茂盛控股（0022）低見0.066元，收報0.066元，跌4.35%；麗新國際（0191）低見1.2元，收報1.21元，跌3.97%；康師傅控股（0322）低見10.72元，收報11.02元，升1.47%；莊士機構國際（0367）低見0.51元，收報0.51元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，惠陶集團（8238）收報0.181元，升37.12%；艾伯科技（2708）收報0.53元，升30.86%；北大青鳥環宇（8095）收報0.51元，升30.77%；羅馬元宇宙集團（8072）收報0.065元，升30%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.028元，升27.27%；中國新消費集團（8275）收報0.485元，升24.36%；中國智能健康（0348）收報0.062元，升24%；康希諾生物（6185）收報32.05元，升21.4%；納尼亞集團（8607）收報0.071元，升20.34%。

下跌異動股，包括，金涌投資（1328）創上市新低，見0.03元，收報0.03元，跌30.23%；中譽集團（0985）收報0.56元，跌18.84%；中國供應鏈產業（3708）收報0.11元，跌17.29%；YUSEI（0096）收報0.6元，跌16.67%；懶豬科技（8379）收報0.12元，跌14.29%；國開國際投資（1062）收報0.073元，跌14.12%；恆偉集團控股（8219）收報0.25元，跌13.79%；十方控股（1831）收報0.12元，跌13.67%；實力建業（0519）收報0.091元，跌12.5%；朝威控股（8059）收報0.015元，跌11.76%。

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