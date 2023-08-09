期內收入81.3億元，跌0.96%。其中投資物業收入減少4%至24.8億元，營業盈利減少6%至16.8億元；發展物業收入升1%至26.88億元，營業盈利減少87%至6400萬元；酒店收入反彈 77%至2.96億元，並恢復錄得營業盈利4400萬元；物流收入減少 21%至12.21億元，營業盈利減少 49%至2.03億元。

集團表示，普遍淡靜的市場對集團的影響有限。集團佔50%權益的 Mount Nicholson 售出一座洋房，售價5.77億元（應佔2.89億元），即呎價8.2萬元，所有發展中項目均按計劃進行。按應佔份額計算，期內確認入賬的發展物業收入減少48%至3.1億元， 營業盈利減少77%至9400萬元。期末的未確認入賬銷售額為7.87億元。

內地方面，房地產市場依然低迷，對政策激勵持觀望態度。與此同時，本已供應過剩的寫字 樓市場進一步惡化。需求復蘇依然脆弱，新供應湧現更加劇了供過於求的局面。考慮到目前市況，期內作出了應佔減值撥備合共10.33億元。

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