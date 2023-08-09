moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

九倉中期純利升11.2倍 基礎淨利增3.2倍 派息0.2元

九龍倉（0004）公布截至今年6月底止業績，中期基礎淨盈利回升至18.11億元，按年升3.23倍，主要因為發展物業撥備由去年同期的25.4億元大減至10.3億元。若計入投資物業重估虧損及其他未變現會計虧損，股東應佔團盈利為6.96億元，按年增加11.21倍，每股基本盈利0.23元，派發中期息0.2元，按年持平。

期內收入81.3億元，跌0.96%。其中投資物業收入減少4%至24.8億元，營業盈利減少6%至16.8億元；發展物業收入升1%至26.88億元，營業盈利減少87%至6400萬元；酒店收入反彈 77%至2.96億元，並恢復錄得營業盈利4400萬元；物流收入減少 21%至12.21億元，營業盈利減少 49%至2.03億元。

集團表示，普遍淡靜的市場對集團的影響有限。集團佔50%權益的 Mount Nicholson 售出一座洋房，售價5.77億元（應佔2.89億元），即呎價8.2萬元，所有發展中項目均按計劃進行。按應佔份額計算，期內確認入賬的發展物業收入減少48%至3.1億元， 營業盈利減少77%至9400萬元。期末的未確認入賬銷售額為7.87億元。

內地方面，房地產市場依然低迷，對政策激勵持觀望態度。與此同時，本已供應過剩的寫字 樓市場進一步惡化。需求復蘇依然脆弱，新供應湧現更加劇了供過於求的局面。考慮到目前市況，期內作出了應佔減值撥備合共10.33億元。

其他報道

恒指半日跌10點 科指跌0.6% 碧桂園跌4.4% 北水轉流出19億

國泰航空上半年轉賺42.7億 不派息

美國據報研向內地設投資限制令 針對量子計算及AI企業

滬深兩大指數半日低收 滬指跌0.36%

傳中環交易廣場3座160億放售 置地否認：市場傳言純屬猜測

員工違規使用短訊溝通 9家華爾街公司被罰43億元

歐舒丹股東擬以每股35元私有化 溢價37% 明年歐洲再上市

內地7月CPI跌0.3% 兩年半來再陷通縮 國統局：屬階段性

恒指低開124點 跌穿50天線 科指跌1.4% 領展見7年低

L'OCCITANE 停牌

亞馬遜等科企洽作為Arm IPO錨定投資者

港股ADR跌138點 夜期低水100點 阿里、國泰、創科等業績

穆迪下調美國10間銀行評級 道指跌158點 高盛跌2%