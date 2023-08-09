新意網在去年5月獲判上訴得直，上訴庭指科技園錯誤理解其創新園租賃限制政策中的佔用限制，並下令科技園需重新考慮新意網的投訴。

新意網指，科技園作為推動香港創科發展的大旗手，兼獲取大量公帑，科技園行事必須公平公正，更應展示超卓的執行能力。為釋除公眾疑慮，確保公共資源用得其所，新意網促請科技園作出以下的進一步跟進，包括委任獨立有公信力的第三方機構，就創新園內營運者的營運模式及狀況進行全面審核，以杜絕違規經營或違反租約條款的情況。

若然科技園認為合適，亦可通過政府委任相關官方機構如申訴專員或審計署進行調查。如科技園繼續沿用過往的巡查方法，「自己人查自己人」，不會解決問題，近年多宗案件已足證違規情況嚴重及巡查工作充滿漏洞。

新意網又要求所有創新園租戶的董事簽署具法律效力的聲明文件，承諾不會進行違規行為包括分租活動，一旦租戶被發現違反租約，科技園應立即終止其租約，相關董事更應被追究法律責任。這項安排對各租戶來說著實為最基本和合理的要求，因他們正享用政府大量公帑資助。

新意網指，國家《十四五規劃綱要》明確支持香港建設成國際創新科技中心。新意網以上的建議並非出於本身企業利益的考慮，事件亦非純粹商業糾紛，並深信這事件關乎香港能否有效實踐國家對香港發展創新科技的託付和願望，而公平的競爭環境對香港的創科發展極為重要，公營機構必須設置有效的機制確保公共資源不被濫用，科技園更不能浪費或濫用政府資源。

科技園首席企業發展總監姚慶良上月中向傳媒表示，過去半年已加強巡查租戶，確保他們符合租約條款，料未來數月完成，強調根據判辭，法庭並沒裁定個案涉及分租或違規成分。

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