彭博經濟研究稱，預期反映英國能源監管機構Ofgem擬於本月稍後宣布的有關家庭能源價格上限的消息，預計2023年第四季度的年度平均能源費用將從目前的2,074英鎊降至1,895英鎊。之前假設不會有變化。

這意味10月份整體CPI通脹將從9月份6.9%下降至4.9%，第四季度平均為4.9%。早前預計10月份數據和今年最後三個月的平均值為5.2%。

研究稱，即使英國央行在8月會議上暗示其正在接近加息周期的尾聲，但認為整體通脹率的下降仍不足以使其暫停加息。私營部門工資成長依然很高，核心通脹可能只會緩慢下降，到年底前也不會降至4月和5月衝擊之前的6.2%。與此同時，儘管家庭能源支出的下降幾乎可以保證10月份整體通脹率再度大幅下降，但該數據也要在英國央行11月政策決定宣布幾周後才會公布。

研究稱，如果央行在11月決定維持利率不變，那麼在目標通脹低於5%的情況下暫停加息周期會比目標接近7%時更加有利。加上英國央行傾向於寧願做得太多也不要做太少，預計該行在9月和11月將繼續加息。

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