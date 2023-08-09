香港小輪執行董事及集團總經理李嘉豪於品牌代言人發佈會致辭表示，AMOUR不經不覺已開業一週年，他們會堅持香港小輪集團『以民為本，以人為先』的理念繼續發展。今年亦是香港小輪集團成立100週年，除了原有的渡輪及地產業務外，集團將持續擴展醫療保健及美容兩大板塊，進一步照顧並滿足不同客戶需求。香港小輪作為恒基兆業地產集團成員，獲系內包括恒基、美麗華、煤氣及仁安醫院等集團的加持及協助，為大眾及系內包括客服等持份者提供專業醫療服務，結合他們管理層的經驗，專業程度屬業內最高水平，給予客戶百分百的信心保證。

大灣區醫療保健市場發展迅速且潛力龐大，加上屬剛性需求，有抗經濟周期的特點。李嘉豪先生續指：「香港與內地全面通關後，AMOUR業務表現優於預期，未來集團除了積極在港島區尋找合適位置開設新店，亦有意在大灣區拓展業務。此前，今年3月集團於尖沙咀H-zentre開設由香港註冊專科醫生主理的『全面醫護專科中心』，專注向香港及大灣區居民提供高素質醫療護理服務。集團同步於內地尋找不同合作商機，繼續開拓多元化業務，為內地的居民提供高質素醫療保健及美容護理服務。」。

AMOUR總經理梁佩璋於會上表示，相信王敏奕的加盟可以助力品牌推廣至香港及大灣區對醫美服務有要求的客戶。她又指，AMOUR過往一年於內地多個城市舉辦的宣傳活動反應熱烈，未來會朝著成為內地醫療及醫美標竿目標進發。

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