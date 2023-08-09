國泰（0293）計劃今年底前回購50%優先股，涉資97.5億元，並於明年7月底前回購餘下優先股。主席賀以禮表示，是次中期業績反映國泰在復蘇過程上有明顯進展，並料今年底客運力達至疫情前70%水平，覆蓋80個航點。他預計，集團今年餘下時間的財政表現依然穩健，並有信心明年底完全恢復。不過，賀表示，貨運業務與過去3年相比或會繼續放緩，但隨着踏入傳統旺季，第三季度末的載貨噸數將會改善。
同時，國泰行使購買權訂購32架空中巴士A321neo和A320neo，行政總裁林紹波指，新飛機將於2029年底前陸續交付國泰及香港快運，即集團將接收逾70架新飛機。他亦指，內地包括大灣區市場對國泰發展非常重要，而內地直飛往國際長途航線恢復較香港慢，故帶動本港成為轉機點，料該情况仍會持續至下半年。飛機停泊方面，林表示，國泰截止6月底有225架飛機，其中25架仍停泊澳洲，今年底將有18架回香港，相信明年首兩季，飛機停泊海外或「變成歷史」。
集團早前計劃向員工分發特別酬謝金，林紹波稱集團重建過程已初見成果，並正研究新的兩年盈利分享計劃。該計劃將參考去年下半年及今年上半年業績，估計每名員工今年可分享約4星期薪酬。但他指，實際金額視乎下半年業績表現再決定分享規模。
至於機票價格高企，顧客及商務總裁劉凱詩表示，高票價為全球趨勢，因為航空業供應和人手短缺問題、求過於供等因素增加成本壓力。劉表示，現時集團正確保加快恢復運力，使供應追上需求。
營運及航空服務總裁麥皓雲就人手招聘表示，今年收到5000份來自本港的機艙服務員申請，有600人獲聘，同時正在新加坡、曼谷招聘外勤；而來自内地的申請則有2000份，目標是招聘約300個。
他續指，集團透過政府的輸入人才計劃，吸納約千名人手，亦成功招聘300個機師，達到今年目標約一半。另集團首次在內地招聘機師，合共收到數百份申請。
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