恒指今早低開124點，高位升86點，低位跌128點，高低波幅214點。通訊服務、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為31.95%，下跌為28.18%，無升跌為39.86%。

恒指收市升61點或0.32%，報19246點，大市成交金額850億元，較上日減少18.72%，是8月7日789.79億元成交後最少；國指升25點或0.39%，報6613點。恒生科技指數收報4373點，跌0.01%。

藍籌股成交金額340.66億元，佔大市成交40.07%；科指成份股成交金額187.07億元，佔大市成交22%；國指成份股成交金額290.57億元，佔大市成交34.18%。

24隻雙櫃台股，總成交0.78億元人民幣，相當於約0.85億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.28%，至107.24億元，佔大市成交12.61%。牛熊證成交金額45.57億元，減少2.85%；窩輪成交金額61.67億元，減少6.99%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）貢獻恒指較多。友邦（1299）、匯控（0005）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌56隻升，21隻下跌，3隻無升跌。翰森製藥（3692）升3.76%，收報10.48元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌2.1%，收報35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報4.34元，升5.34%；跌幅最大的是理想（2015）收報167.7元，跌5.52%。

恒指50天線(19199.39點)失而復得，受制於250天線(19294.92點)。科指下試20天線(4294.33點)後反彈。

北水南下合計淨流出68.81億元，是7月20日後最多，當日流出138.33億元。北水終止連續2日流入。南水北上合計淨流出13.32億元人民幣，較上日減少80.46%，連續第3日流出，累計流出106.44億元。

午後消息股表現

遠東宏信（3360）中期純利升8.19% 不派中期息。收報5.55元，無升跌。

新意網（1686）建議科技園委任獨立第三方審核營運模式 社絕「自己人查自己人」。收報4元，升1.01%。

國泰航空（0293）上半年轉賺42.7億 不派息。國泰航空擬下月底前行使購買權 添置32架空中巴士。收報8.66元，跌0.12%。

Panasonic就蜂窩通信專利起訴小米（1810）、OPPO。收報12.14元，升0.66%。

九倉（0004）中期純利升11.2倍 基礎淨利增3.2倍 派息0.2元。收報17.16元，跌0.58%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報94.1元，升1.13%。聯通（0762）收報5.49元，無升跌。創科實業（0669）收報95.15元，跌0.21%。富智康（2038）收報0.81元，升2.53%。亞洲水泥（0743）收報3.41元，無升跌。

子不語（2420）盈警，上半年盈利最少倒退八成。收報2.92元，無升跌。

中電信（0728）：有信心雲業務全年收益可達千億人幣，暫無意分拆上市。收報3.92元，跌0.25%。

置富產業信託（0778）中期可供分派收益跌2%，每單位派22.36仙。置富產業信託望海外資產值增10至15%。收報5.55元，跌0.36%。

鷹普（1286）：在手訂單逾40億，部署分拆航空科技事業部。收報2.7元，跌2.17%。

勝利管道（1080）盈警，料上半年轉蝕最多6000萬元人幣。收報0.095元，升43.94%。

遠洋集團（3377）上月賣樓收入跌逾七成。收報0.405元，升1.25%。

越秀交通基建（1052）半年盈利升45%，中期息15仙按年多50%。收報4.12元，跌0.24%。

鷹普精密（1286）上半年多賺13%，中期息維持8仙。收報2.7元，跌2.17%。

理想汽車（2015）第二季經調整純利為27.3億元人民幣，按年虧轉盈。收報167.7元，跌5.52%。

中電信（0728）上半年多賺一成，中期息0.1432元人幣。收報3.92元，跌0.25%。

破頂股表現

破頂股包括，中慶股份（1855）創上市新高，見27元，收報26.5元，升3.52%；譽燊豐控股（2132）創上市新高，見0.465元，收報0.46元，升8.24%；正味集團（2147）創上市新高，見2.1元，收報2.1元，升13.51%；力盟科技（2405）創上市新高，見6.46元，收報6元，跌4.61%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8441.05元，收報8441.05元，升0.02%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見843.9元，收報843.9元，升0.17%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1080.8元，收報1080.8元，升0.07%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見511.15元，收報511.15元，升0.03%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見112.8元，收報112.8元，升0.04%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.5元，升1.01%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.46元，收報2.45元，升1.24%；領航醫藥生物科技（0399）創52周高，見0.238元，收報0.235元，升3.07%；中糧包裝（0906）創52周高，見4.96元，收報4.86元，升3.85%；寶沙發展（1069）創52周高，見2.07元，收報2.06元，升4.57%；正乾金融控股（1152）創52周高，見0.213元，收報0.162元，升70.53%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；昊天國際建投（1341）創52周高，見0.57元，收報0.54元，無升跌；耀才證券金融（1428）創52周高，見1.9元，收報1.89元，無升跌。

破底股方面

35隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園健康（3662）低見0.71元，收報0.78元，跌1.27%；恒大物業（6666）低見0.8元，收報0.85元，升2.41%；興業物聯（9916）低見0.57元，收報0.6元，跌3.23%；世茂集團（0813）低見0.88元，收報0.88元，跌2.22%；朗詩（0106）低見0.093元，收報0.094元，跌6%；明發（0846）低見0.212元，收報0.242元，升3.86%；中國新華教育（2779）低見0.6元，收報0.69元，跌4.17%；縱橫遊（8069）低見0.11元，收報0.111元，跌2.63%；原生態牧業（1431）低見0.134元，收報0.135元，無升跌；朗詩綠色管理（0106）低見0.093元，收報0.094元，跌6%。

73隻股份創52周低，其中十隻包括，卓悅控股（0653）低見0.069元，收報0.071元，跌4.05%；領展（0823）低見40.8元，收報41.3元，跌1.2%；中升（0881）低見22.75元，收報23.7元，升0.64%；康師傅（0322）低見10.72元，收報11.12元，升2.39%；洛陽玻璃（1108）低見5.38元，收報5.63元，升2.18%；龍源電力（0916）低見6.87元，收報6.97元，跌0.29%；山水水泥（0691）低見0.89元，收報0.89元，無升跌；智富資源投資（0007）低見0.146元，收報0.146元，無升跌；茂盛控股（0022）低見0.066元，收報0.072元，升4.35%；力寶華潤（0156）低見0.63元，收報0.64元，跌1.54%。

異動股

上升異動股，包括，惠陶集團（8238）收報0.235元，升78.03%；正乾金融控股（1152）創52周高，見0.213元，收報0.162元，升70.53%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）收報0.81元，升55.77%；勝利管道（1080）收報0.095元，升43.94%；大唐西市（0620）收報0.73元，升32.73%；蓮和醫療（0928）收報0.073元，升30.36%；北大青鳥環宇（8095）收報0.5元，升28.21%；融眾金融（3963）創52周高，見0.345元，收報0.345元，升23.21%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.054元，升22.73%；艾伯科技（2708）收報0.495元，升22.22%；納尼亞集團（8607）收報0.072元，升22.03%。

下跌異動股，包括，金涌投資（1328）創上市新低，見0.029元，收報0.029元，跌32.56%；PALADIN（0495）見52周低0.038元，收報0.038元，跌32.14%；建成控股（1630）創上市新低，見0.048元，收報0.051元，跌20.31%；星亞控股（8293）平上市低位0.016元，收報0.016元，跌20%；鈞濠集團（0115）收報0.221元，跌19.64%；綠色經濟（1315）收報0.146元，跌18.89%；鼎立資本（0356）收報0.082元，跌17.17%；十方控股（1831）收報0.118元，跌15.11%；中國供應鏈產業（3708）收報0.113元，跌15.04%；華融金控（0993）收報0.048元，跌14.29%；照現生態國際控股（8245）見52周低0.095元，收報0.101元，跌13.68%。

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