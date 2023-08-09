moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市升61點 成交850億 北水流出見三周最多

內地經濟陷入通縮，市場有兩種看法，一方認為可能推出刺激措施，另一方則擔憂居民因預期物價下降，而進一步減少消費。A股向下，港股反覆，美股隔晚炒減肥藥，藍籌藥股升幅較前。北水流出三周最多。

恒指今早低開124點，高位升86點，低位跌128點，高低波幅214點。通訊服務、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為31.95%，下跌為28.18%，無升跌為39.86%。

恒指收市升61點或0.32%，報19246點，大市成交金額850億元，較上日減少18.72%，是8月7日789.79億元成交後最少；國指升25點或0.39%，報6613點。恒生科技指數收報4373點，跌0.01%。

藍籌股成交金額340.66億元，佔大市成交40.07%；科指成份股成交金額187.07億元，佔大市成交22%；國指成份股成交金額290.57億元，佔大市成交34.18%。

24隻雙櫃台股，總成交0.78億元人民幣，相當於約0.85億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.28%，至107.24億元，佔大市成交12.61%。牛熊證成交金額45.57億元，減少2.85%；窩輪成交金額61.67億元，減少6.99%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）貢獻恒指較多。友邦（1299）、匯控（0005）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌56隻升，21隻下跌，3隻無升跌。翰森製藥（3692）升3.76%，收報10.48元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌2.1%，收報35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報4.34元，升5.34%；跌幅最大的是理想（2015）收報167.7元，跌5.52%。

恒指50天線(19199.39點)失而復得，受制於250天線(19294.92點)。科指下試20天線(4294.33點)後反彈。

北水南下合計淨流出68.81億元，是7月20日後最多，當日流出138.33億元。北水終止連續2日流入。南水北上合計淨流出13.32億元人民幣，較上日減少80.46%，連續第3日流出，累計流出106.44億元。

午後消息股表現

遠東宏信（3360）中期純利升8.19% 不派中期息。收報5.55元，無升跌。

新意網（1686）建議科技園委任獨立第三方審核營運模式 社絕「自己人查自己人」。收報4元，升1.01%。

國泰航空（0293）上半年轉賺42.7億 不派息。國泰航空擬下月底前行使購買權 添置32架空中巴士。收報8.66元，跌0.12%。

Panasonic就蜂窩通信專利起訴小米（1810）、OPPO。收報12.14元，升0.66%。

九倉（0004）中期純利升11.2倍 基礎淨利增3.2倍 派息0.2元。收報17.16元，跌0.58%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報94.1元，升1.13%。聯通（0762）收報5.49元，無升跌。創科實業（0669）收報95.15元，跌0.21%。富智康（2038）收報0.81元，升2.53%。亞洲水泥（0743）收報3.41元，無升跌。

子不語（2420）盈警，上半年盈利最少倒退八成。收報2.92元，無升跌。

中電信（0728）：有信心雲業務全年收益可達千億人幣，暫無意分拆上市。收報3.92元，跌0.25%。

置富產業信託（0778）中期可供分派收益跌2%，每單位派22.36仙。置富產業信託望海外資產值增10至15%。收報5.55元，跌0.36%。

鷹普（1286）：在手訂單逾40億，部署分拆航空科技事業部。收報2.7元，跌2.17%。

勝利管道（1080）盈警，料上半年轉蝕最多6000萬元人幣。收報0.095元，升43.94%。

遠洋集團（3377）上月賣樓收入跌逾七成。收報0.405元，升1.25%。

越秀交通基建（1052）半年盈利升45%，中期息15仙按年多50%。收報4.12元，跌0.24%。

鷹普精密（1286）上半年多賺13%，中期息維持8仙。收報2.7元，跌2.17%。

理想汽車（2015）第二季經調整純利為27.3億元人民幣，按年虧轉盈。收報167.7元，跌5.52%。

中電信（0728）上半年多賺一成，中期息0.1432元人幣。收報3.92元，跌0.25%。

破頂股表現

破頂股包括，中慶股份（1855）創上市新高，見27元，收報26.5元，升3.52%；譽燊豐控股（2132）創上市新高，見0.465元，收報0.46元，升8.24%；正味集團（2147）創上市新高，見2.1元，收報2.1元，升13.51%；力盟科技（2405）創上市新高，見6.46元，收報6元，跌4.61%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8441.05元，收報8441.05元，升0.02%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見843.9元，收報843.9元，升0.17%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1080.8元，收報1080.8元，升0.07%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見511.15元，收報511.15元，升0.03%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見112.8元，收報112.8元，升0.04%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.5元，升1.01%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.46元，收報2.45元，升1.24%；領航醫藥生物科技（0399）創52周高，見0.238元，收報0.235元，升3.07%；中糧包裝（0906）創52周高，見4.96元，收報4.86元，升3.85%；寶沙發展（1069）創52周高，見2.07元，收報2.06元，升4.57%；正乾金融控股（1152）創52周高，見0.213元，收報0.162元，升70.53%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；昊天國際建投（1341）創52周高，見0.57元，收報0.54元，無升跌；耀才證券金融（1428）創52周高，見1.9元，收報1.89元，無升跌。

破底股方面

35隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園健康（3662）低見0.71元，收報0.78元，跌1.27%；恒大物業（6666）低見0.8元，收報0.85元，升2.41%；興業物聯（9916）低見0.57元，收報0.6元，跌3.23%；世茂集團（0813）低見0.88元，收報0.88元，跌2.22%；朗詩（0106）低見0.093元，收報0.094元，跌6%；明發（0846）低見0.212元，收報0.242元，升3.86%；中國新華教育（2779）低見0.6元，收報0.69元，跌4.17%；縱橫遊（8069）低見0.11元，收報0.111元，跌2.63%；原生態牧業（1431）低見0.134元，收報0.135元，無升跌；朗詩綠色管理（0106）低見0.093元，收報0.094元，跌6%。

73隻股份創52周低，其中十隻包括，卓悅控股（0653）低見0.069元，收報0.071元，跌4.05%；領展（0823）低見40.8元，收報41.3元，跌1.2%；中升（0881）低見22.75元，收報23.7元，升0.64%；康師傅（0322）低見10.72元，收報11.12元，升2.39%；洛陽玻璃（1108）低見5.38元，收報5.63元，升2.18%；龍源電力（0916）低見6.87元，收報6.97元，跌0.29%；山水水泥（0691）低見0.89元，收報0.89元，無升跌；智富資源投資（0007）低見0.146元，收報0.146元，無升跌；茂盛控股（0022）低見0.066元，收報0.072元，升4.35%；力寶華潤（0156）低見0.63元，收報0.64元，跌1.54%。

異動股

上升異動股，包括，惠陶集團（8238）收報0.235元，升78.03%；正乾金融控股（1152）創52周高，見0.213元，收報0.162元，升70.53%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）收報0.81元，升55.77%；勝利管道（1080）收報0.095元，升43.94%；大唐西市（0620）收報0.73元，升32.73%；蓮和醫療（0928）收報0.073元，升30.36%；北大青鳥環宇（8095）收報0.5元，升28.21%；融眾金融（3963）創52周高，見0.345元，收報0.345元，升23.21%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.054元，升22.73%；艾伯科技（2708）收報0.495元，升22.22%；納尼亞集團（8607）收報0.072元，升22.03%。

下跌異動股，包括，金涌投資（1328）創上市新低，見0.029元，收報0.029元，跌32.56%；PALADIN（0495）見52周低0.038元，收報0.038元，跌32.14%；建成控股（1630）創上市新低，見0.048元，收報0.051元，跌20.31%；星亞控股（8293）平上市低位0.016元，收報0.016元，跌20%；鈞濠集團（0115）收報0.221元，跌19.64%；綠色經濟（1315）收報0.146元，跌18.89%；鼎立資本（0356）收報0.082元，跌17.17%；十方控股（1831）收報0.118元，跌15.11%；中國供應鏈產業（3708）收報0.113元，跌15.04%；華融金控（0993）收報0.048元，跌14.29%；照現生態國際控股（8245）見52周低0.095元，收報0.101元，跌13.68%。

其他報道

想削減製作成本？迪士尼據報成立工作組兼向AI人才招手

國泰中期賺近43億元 主席：有信心明年底完全恢復

彭博經濟研究：英國5%的通脹目標在望 年內仍會加息

遠東宏信中期純利升8.19% 不派中期息

【有片：淘寶圖】QQQ試穿上升軌 可考慮買入SQQQ

銀債今日2點結束認購 耀才表示認購反應超踴躍

新意網建議科技園委任獨立第三方審核營運模式 社絕「自己人查自己人」

國泰航空擬下月底前行使購買權 添置32架空中巴士

Panasonic就蜂窩通信專利起訴小米、OPPO

【有片：埋身擊】商品貨幣走勢反覆橫行 投資者宜採取低買策略

九倉中期純利升11.2倍 基礎淨利增3.2倍 派息0.2元

恒指半日跌10點 科指跌0.6% 碧桂園跌4.4% 北水轉流出19億

國泰航空上半年轉賺42.7億 不派息