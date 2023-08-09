聯通（0762）公布，上半年多賺13.08%至123.91億元人民幣(下同)，連續7年實現雙位數提升。收入1918億元，升8.8%，高過預期的1917.5億元。派中期息0.203元人民幣，按年升23%。EBITDA按年增4.1%至536億元。淨資產收益率3.6%。
基礎業務收入1280.7億元，增3.3%。公司產業互聯網收入達到430億元，佔服務收入比首次超過四分之一，成為推動公司收入增長和結構優化的重要引擎。半年度淨資產收益率達到3.6%。
上半年資本支出達到276億元，資產負債率維持在46%的合理水平，剔除租賃負債後的帶息債務同比下降17%。
上半年，大聯接用戶規模達到9.28億戶，淨增超過6,600萬戶。移動出賬用戶超過3.28億戶，上半年淨增用戶達到534萬戶，淨增用戶規模創四年同期新高；5G套餐用戶滲透率超過70%。固網寬帶出賬用戶達到1.08億戶，半年用戶淨增連續突破400萬，融合滲透率達到75%。
上半年物聯網業務收入實現54億元，按年增24%。聯通雲實現收入255億元，升36%，全年收入力爭超過500億元。
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