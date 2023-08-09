美的指，公司是一家覆蓋智能家居、工業技術、樓宇科技、機器人與自動化和其他創新業務的全球化科技集團。而今次是否實施前述發行事項，以及具體實施方案、實施方式和完成時間仍有重大不確定性，公司將嚴格遵照深交所上市規則等監管規則的要求，履行信息披露義務，切實保障公司及全體股東的利益。

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