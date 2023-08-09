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美的對境外發行證券進行前期論證 發行規模預計不超總股本10%

美的集團（深000333）公布，基於公司深化全球戰略布局的需要，公司正在對境外發行證券（H股）並上市事項進行前期論證。在符合境外監管機構相關要求的前提下，本次擬發行規模預計不超過發行完成后公司總股本的10%。