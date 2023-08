TED演講創始人Chris Anderson發帖文,建議馬斯克和朱克伯格把鐵籠戰改成一場籠中辯論賽,並提議同時在馬斯克旗下X平台和朱克伯格旗下ig上直播,「可能成為歷史上觀看人數最多的辯論。」

馬斯克回應稱:「這聽起來也是個好主意。這是一項真正的戰鬥,(我相信)是一項高尚的運動。我們也希望謙卑地向以前為崇高事業戰鬥過的人表示欽佩。 」

That sounds like a good idea too.

This is really fighting as (I believe) a noble sport. We also hope, with humility, to express our admiration for those who have fought before for noble causes. — Elon Musk (@elonmusk) August 8, 2023