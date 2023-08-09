李小加認為，大灣區之間地域雖近，但金融只能劃為境內，或直接在金融管轄上直接視為境外，「灣區不灣區，在金融障礙上還是太大區別」。不過他指深圳聚集技術人才發展領先技術，而香港聚集國際資本，兩者在大灣區更有效地互聯互通，為外資為內地科企帶來國際化的視野、影響力和思維，是他較看好的發展趨勢，風險創投投資內地科企會更有火花。

李小加創立的滴灌通，旗下澳門金融資產交易所本月正式營運，李小加表示內地為數字化革命在全球上最為徹底，數碼支付系統為令小企業收入等資訊更為透明，資金交收更為可靠，有助去中介化降低成本，讓國際資金也可投資小企業。他又認為，對人口、消費力眾多而相對落後的內陸省份，數碼革命帶來的紅利較沿海地區更為強勁，有助其後來居上。

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