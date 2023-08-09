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聯通：今年目標是淨利潤達雙位數增長

中國聯通（0726）執行董事兼總裁陳忠岳表示，有信心達到今年總目標，包括主營業務穩建增長、淨利潤兩位數增長、淨資產收益率持續提升。他解釋，內地經濟回升、數字經濟規模發展，以及集團近年業務基礎，均有助達成全年目標，為股東和客戶創造更大價值。

被問到旗下「智網科技」分拆上市進度，陳表示，目前正處理相關程序，並指若有任何重要進展，集團會及時披露。現時智網科技獲聯交所批准同意於上交所上市，但仍有待中國證監會及上交所批准。

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