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叙福樓盈喜 料上半年純利最多增長6.35倍至5000萬

叙福樓（1978）發出盈利預喜指，在收益料按年增長65%帶動下，截至6月底止中期盈利料介乎4500萬至5000萬元，相對去年同期的680萬元，按年大增5.62至6.35倍。

集團指出，由於沒有去年１月初至４月底受到嚴謹的社交距離措施嚴重影響，以及經營餐廳數目由去年6月底的50間增加至今年6月底的55間，因此推動收益增長。

福樓今日收市報1.16元，升5.5%。

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