文章日期：2023年8月9日 19:15
今批銀債今日截止認購，政府發言人表示，共獲32.6萬人認購，較去年高12%，認購總額約為721.8億元，為目標發行額的約1.4倍，認購金額及認購人數均創新高。
由於銀色債券的認購反應熱烈，預計最終發行額將提高至上限550億元，料每人至少可獲16手。參考去年經驗，每人最多可分派21手。政府計劃於8月16日(星期三)公布配發結果。
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