受颱風「杜蘇芮」影響，京津冀地區出現持續強降雨，造成重大人員傷亡和財產損失。新世界發展（0017）主席、周大福珠寶（1929）主席鄭家純在8月9日以個人名義向中華慈善總會捐款2,000萬元人民幣，協助當地賑災工作。
鄭家純指，「一方有難，八方支援」，京津冀的災情牽動著集團全體同仁的心，作為祖國香港同胞的一員，愿與全國人民守望相助、攜手同心，共同助力災區恢復生產生活，為受災同胞早日重建家園貢獻自己的綿薄之力。
中央政府駐港聯絡辦和中華慈善總會對鄭家純的善舉表示感謝，對鄭家純博士體現的高度社會責任感和對內地受災群眾的深厚情誼表示贊賞。
多年來，鄭家純博士及鄭氏家族無論是在香港，或是內地，都積極參與兩地的慈善事業。在2021年的河南特大暴雨災害，新世界作為首批捐資馳援救災的港企，與周大福珠寶共捐款2,000萬元人民幣；2020年新冠肺炎疫情爆發以來，新世界作為首家捐款內地的港企，與周大福為抗擊疫情，累計向內地捐獻超過3,200萬元人民幣；2008年，汶川大地震發生后，鄭氏家族捐款逾5,000萬元人民幣，并向前線救援部隊捐獻總值1,500萬元人民幣的300套無線視頻通訊設備等。
鄭家純指，新世界及周大福一直對公益、慈善及教育事業滿懷熱誠，為社會和國家的發展貢獻力量。在致力於做好主業，推動品牌乃至行業創新和發展的同時，更以回饋社會為己任，共創美好未來。
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