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百勝中國半年純利升逾1.6倍 中期息0.13美元

百勝中國（9987）收市後公布中期業績，期內純利為4.86億美元，按年升逾1.6倍。每股盈利為1.16美元；派每股中期息0.13美元，按年多8.3%。

期內收入為55.7億美元，按年升16%或24%（不計外幣匯兌影響）。集團指有賴於抓住疫情防控放寬帶來的機遇，以及努力提振銷售的成果；毛利為6.73億美元，按年升逾1.47倍；期內自營餐廳及加盟店合計為13,602間，按年升12%。佔集團總收入95%公司餐廳收入為52.89億美元，按年升16%。

集團表示於公司餐廳收入增長，成本結構調整帶來的持續利好及增值稅加計抵減增加，惟部分被促銷活動增加及低個位數的工資上漲所抵銷。

按餐廳分類計，佔總收入74%的肯德基餐廳收入為41.2億美元，按年升15.67%。餐廳利潤率為19.9%，餐廳利潤率按年升5.5個百分點；佔總收入兩成的必勝客餐廳收入為11.37億美元，餐廳利潤率為13.3%，按年升3.5個百分點。

上半年同店銷售額較去年同期增加11%，撇除外幣換算的影響，肯德基和必勝客分別增加11%和10%。

集團展望，全年目標為淨新增約1,100至1,300家新店，以及資本支出在7億至9億美元之間。

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