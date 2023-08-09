新意網（1868）今早就有關將軍澳工業邨（現稱為創新園）內數據中心營運問題的司法覆核案，上訴庭判新意網上訴得直後發稿，指樂見科技園公司在7月就裁決作出回應，並建議科技園公司委任獨立第三方審核營運模式以社絕「自己人查自己人」。
科技園公司就新意網的言論回應，有關司法覆核案件已於去年底正式完結所有司法程序，法庭並沒有裁定這些個案有否存在分租情況，但根據法庭的指引，香港科技園公司（科技園公司）需重新審視新意網2018年的投訴個案。
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科技園公司一直積極、嚴謹地審視每宗投訴個案，亦會透過定期巡查創新園內承租人的營運是否符合租約條款，如證實承租人違規，必定會依據租約條款採取行動、嚴肅跟進。
在2021年將位於大埔、元朗及將軍澳的三個工業邨重新定位成「創新園」，以配合特區政府推動新型工業化之發展，加強香港作為國際領先創科樞紐的競爭力。
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