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美發布對華投資限制令 道指跌191點

美債息個別發展，債息倒掛擴大，美股向下。拜登政府發布範圍較窄的對華投資限制令，規管美國對中國一些半導體、量子計算和人工智能公司的投資，預計明年生效，中方表示非常失望。隔夜美股下挫，美國周四將公布CPI，經濟學家預測整體CPI升幅將擴大至3.3%，核心CPI升幅料從4.8%收窄至4.7%。惠譽調降美國評級加劇美債拋售後，美國30年期抵押貸款利率上周升破7%。迪士尼收市後時段上漲逾6%，該公司代理CFO稱今年內容方面的開支將在270億美元左右，低於此前預測。Tesla、蘋果、亞馬遜悉數下挫。

道瓊斯工業平均指數收跌191點，跌幅0.55%，報35123點。標普500指數收跌31點，跌幅0.71%，報4467點。納斯達克綜合指數收跌162點，或1.17%，報13722點。

salesforce跌2.7%，報205.86美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累37點，而Caterpillar升0.58%，報284.53元，貢獻道指10點。

科技股方面，蘋果收市報178.19元，跌0.89%，谷歌母公司Alphabet收市報129.66元，跌1.32%，亞馬遜收市報137.85元，跌1.49%，Facebook收市報305.21元，跌2.37%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.44%，報460點。德國DAX指數收漲0.5%，報15852點；法國CAC 40指數漲0.73%，報7322點；英國富時100指數收漲0.8%，報7587點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.1%，報7311點。

美國2年期債息曾升最多1.28%，高見4.8122厘，是8月7日4.8499厘後最高。收市報4.808厘，是8月3日後收市新高，當日報4.881厘。

美國10年期債息曾跌最多0.94%，低見3.984厘，是8月8日3.9819厘後最低。收市報4.0081厘，是7月31日後收市新低，當日報3.9588厘。連跌2日，累計0.0803厘，對上一次連跌2日是7月18日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至80.409基點，是8月2日87.442基點後最闊。收市報80.007基點，是8月2日後收市最闊，當日報80.547基點。連續兩日擴闊，累計12.032基點，對上一次連續兩日是7月24日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至149.071基點，是8月8日150.097基點後最闊。收市報144.154基點，是7月31日後收市最闊，當日報147.259基點。連續兩日擴闊，累計11.089基點，對上一次連跌2日是7月26日。

道指曾跌最多0.72%，是8月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.31%。低見35058.73點，是8月8日35007.41點後最低。收市報35123.36點，是8月4日後收市新低，當日報35065.62點。連跌2日，累計跌349.77點，對上一次連跌2日是8月3日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月13日。

標指曾跌最多0.85%，是8月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.2%。低見4461.33點，是7月11日4408.46點後最低。收市報4467.71點，是7月11日後收市新低，當日報4439.26點。連跌2日，累計跌50.73點，對上一次連跌2日是8月2日。

納指曾跌最多1.34%，是8月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.61%。低見13698.39點，是7月11日13643.32點後最低。收市報13722.02點，是7月10日後收市新低，當日報13685.48點。連跌2日，累計跌272.38點，對上一次連跌2日是8月2日。

 

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