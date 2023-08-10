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港股ADR跌110點 夜期低水78點 中移、李寧、港鐵、中芯等業績

美股向下，港股ADR跌110點或0.58%，報19136點，即月恒指夜期跌68點，報19168點，夜期低水78點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.83%，折合報334.42元；阿里巴巴（9988）跌1.46%，折合報92.72元；美團（3690）跌0.67%，折合報139.95元；匯控（0005）跌0.08%，折合報63.8元；建行（0939）跌0.93%，折合報4.27元。

道期現升0.247%；標期現升0.26%；納期現升0.29%。日本東證指數現跌0.26%；韓國KOSPI指數現跌0.51%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.19%。

VIX指數隔晚跌0.18%或0.03點，報15.96點。

紐油現跌0.22%或0.19美元，報84.21美元；布油現跌0.15%或0.14美元，報87.41美元；金價現升0.08%或1.54美元，報1916美元；LME 銅期貨隔晚升0.59%或50美元，報8397.5美元。美國10年期債息現升0.01%或0.0007厘，報4.0088厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中移動（0941）、李寧（2331）、港鐵（0066）、中芯國際（0981）、太古（0019）、希慎（0014）、華虹半導體（1347）、閱文（0772）、艾德韋宣集團（9919）、中國光大水務（1857）、高偉電子（1415）、利亞零售（0831）、花樣年（1777）、佐丹奴（0709）、同仁堂國藥（3613）等。

圓通國際（6123）發盈警，料中期純利跌15%。

百勝中國（9987）半年純利升逾1.6倍，中期息0.13美元。

東方企控（0018）旗下融資公司向林作禮貸款1.5億，借款人與泰林前主席同名同姓。

叙福樓（1978）盈喜，料上半年純利最多增長6.35倍至5000萬。

聯通（0762）中期多賺13%，增派息23%至0.203元。聯通：今年目標是淨利潤達雙位數增長。

創科實業（0669）純利跌17.7%，中期息95港仙。

威高股份（1066）發盈警，料中期純利最多跌19%。

亞洲水泥（0743）中期純利跌37%，不派中期息。

世茂（0813）斥7.5億人幣收購杭州彭埠項目餘下50%股權。

舜宇（2382）7月車載鏡頭出貨量按年升25%，手機模組出貨升48%。

統一（0220）上半年多賺42.7%至8.77億人民幣，不派中期息。

香港小輪（0050）醫美品牌AMOUR成立一周年，集團今年百年紀念部署多元化發展。

香港中旅（0308）發盈喜，中期扭虧為盈賺1.6億元。

 

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