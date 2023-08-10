第二季APE銷售額錄得16億加元，較2022年第二季增長12%。香港方面，APE銷售額增長一倍，反映香港與內地自2023年2月恢復通關後主要在內地訪客回歸的帶動下，經紀及銀保渠道的銷售額均錄得強勁增長。「亞洲其他地區」的APE銷售額上升12%，其中內地的銀保渠道銷情錄得增幅，但越南及環球高端客戶業務的銷售額回落則抵銷了部分升幅。

第二季全球財富與資產管理業務錄得淨流入22億加元，而2022年第二季則錄得淨流入17億加元。機構資產管理業務在2023年第二季錄得淨流入16億加元，而2022年第二季則為淨流入25億加元，這由於贖回增加以及2022年第二季曾錄得一次性的總值19億加元的股票投資委託合同，但收購宏利基金管理的全部股權帶動中國內地的銷售額上升，以及定息投資及林木投資委託合同的銷售額上升則抵銷了部分影響。

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