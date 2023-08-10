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恒指低開121點 科指跌0.8% 創科跌10% 蔚來跌5%

恒指今早低開121點或0.63%，報19125點，大市成交金額11億元；國指今早低開41點或0.64%，報6571點。恒生科技指數開市報4337點，跌0.82%。金融、非必需消費品、實業、地產股推低大市。上升股份比例為5.09%，下跌為6.2%，無升跌為88.7%。

匯控（0005）、美團（3690）、建行（0939）拖累大市。友邦（1299）、中海油（0883）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌11隻升，51隻下跌，18隻無升跌。聯通（0762）升1.46%，報5.57元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌10.98%，報84.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，19隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）開市報70.6元，升0.93%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報103.8元，跌5.89%。

恒指跌穿50天線(19209.97點)。科指續高於20天線(4307.15點)。

宏利（0945）第二季核心盈利增7% 息0.365加元 香港APE增長一倍。開市報151元，跌0.26%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中移動（0941）開市報64.55元，升0.08%。李寧（2331）開市報42.3元，跌1.63%。港鐵（0066）開市報35元，跌0.43%。中芯國際（0981）開市報18.5元，跌0.43%。太古（0019）開市報66.5元，升0.76%。希慎（0014）開市報17.52元，跌0.23%。華虹半導體（1347）開市報23元，無升跌。閱文（0772）開市報33.65元，升0.45%。艾德韋宣集團（9919）開市報1.31元，無升跌。中國光大水務（1857）無成交，報1.24元。高偉電子（1415）無成交，報13.16元。利亞零售（0831）無成交，報0.85元。花樣年（1777）停牌。佐丹奴（0709）無成交，報2.94元。同仁堂國藥（3613）開市報14.64元，跌0.41%。

圓通國際（6123）發盈警，料中期純利跌15%。開市報1.53元，跌0.65%。

百勝中國（9987）半年純利升逾1.6倍，中期息0.13美元。開市報442元，跌0.99%。

東方企控（0018）旗下融資公司向林作禮貸款1.5億，借款人與泰林前主席同名同姓。無成交，報0.57元。

叙福樓（1978）盈喜，料上半年純利最多增長6.35倍至5000萬。開市報1.18元，升1.72%。

聯通（0762）中期多賺13%，增派息23%至0.203元。聯通：今年目標是淨利潤達雙位數增長。開市報5.57元，升1.46%。

創科實業（0669）純利跌17.7%，中期息95港仙。開市報84.7元，跌10.98%。

威高股份（1066）發盈警，料中期純利最多跌19%。開市報9.06元，跌0.98%。

亞洲水泥（0743）中期純利跌37%，不派中期息。開市報3.41元，無升跌。

世茂（0813）斥7.5億人幣收購杭州彭埠項目餘下50%股權。開市報0.9元，升2.27%。

舜宇（2382）7月車載鏡頭出貨量按年升25%，手機模組出貨升48%。開市報70.6元，升0.93%。

統一（0220）上半年多賺42.7%至8.77億人民幣，不派中期息。開市報6.58元，升2.65%。

香港小輪（0050）醫美品牌AMOUR成立一周年，集團今年百年紀念部署多元化發展。無成交，報4.98元。

香港中旅（0308）發盈喜，中期扭虧為盈賺1.6億元。開市報1.65元，升1.23%。

破頂股表現

破頂股包括，寶沙發展（1069）創52周高，見2.1元，開市報2.1元，升1.94%；華章科技（1673）創52周高，見1.77元，開市報1.77元，升342.5%；訊智海（8051）創52周高，見5.25元，開市報5.25元，升5%。

破底股方面

創52周低，包括，嘉利國際（1050）低見0.61元，開市報0.61元，跌4.69%；恒鼎實業（1393）低見0.235元，開市報0.235元，跌4.08%。

異動股

上升異動股，包括，華章科技（1673）創52周高，見1.77元，開市報1.77元，升342.5%；惠陶集團（8238）開市報0.27元，升14.89%；亞洲雜貨（8413）開市報0.166元，升13.7%；元征科技（2488）開市報2.6元，升13.54%；雋泰控股（0630）開市報0.059元，升11.32%；納尼亞集團（8607）開市報0.077元，升6.94%；中國新電信（8167）開市報0.05元，升6.38%；信懇智能（1967）開市報1.75元，升6.06%；ALCO HOLDINGS（0328）開市報3.4元，升5.26%；胡桃資本（0905）開市報0.225元，升5.14%；訊智海（8051）創52周高，見5.25元，開市報5.25元，升5%。

下跌異動股，包括，創科實業（0669）開市報84.7元，跌10.98%；昇能集團（2459）開市報3.5元，跌9.09%；金粵控股（0070）開市報0.046元，跌8%；業聚醫療（6929）開市報8.12元，跌7.94%；奇士達（6918）開市報0.74元，跌6.33%；蔚來（9866）開市報103.8元，跌5.89%；嘉利國際（1050）見52周低0.61元，開市報0.61元，跌4.69%。

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