恒指今早低開121點或0.63%，報19125點，大市成交金額11億元；國指今早低開41點或0.64%，報6571點。恒生科技指數開市報4337點，跌0.82%。金融、非必需消費品、實業、地產股推低大市。上升股份比例為5.09%，下跌為6.2%，無升跌為88.7%。