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匯豐頒發獎學金嘉許277名本港學生 歷年資助額逾2.62億元

匯豐於昨天（9日）舉行的「匯豐智庫日」，嘉許逾270名來自全港20家大學及高等院校的學生。過去58年，匯豐透過獎學金，支持來自不同學科、近7,000名本地學生追夢。

匯豐香港區行政總裁林慧虹為活動致辭時表示：「香港缺乏天然資源，但人均本地生產總值（GDP）在亞洲區數一數二，可見其成功的關鍵來自人才。這個優勢將來能否持續，取決於我們培育和吸納人才的能力。匯豐自1965年推出首個獎學金，多年來積極培育多元化人才：由負笈海外升學以至探索大灣區機遇的學生；由學界精英以至來自不同院校、學科及背景的學生。我們當然希望本港最優秀和出色的人才能夠投身金融界，但事實上，歷年的『匯豐學人』在不同行業發揮所長，貢獻社區的長遠發展。」

匯豐透過不同獎學金計劃支持香港學生升學或拓展事業，至今資助總額超過2.62億元，並透露近年約17%的獲獎學生選擇投身金融行業，當中包括加入匯豐。

昨天的「匯豐智庫日」邀請了六名於今年或過往獲頒獎學金的「匯豐學人」分享個人經歷，其中包括曾獲得「匯豐海外獎學金」的匯豐香港區首席營運總監湯穎欣。她與出席活動的學生分享在匯豐發展事業的歷程，以及回饋社區的經驗。

為進一步凝聚「匯豐學人」的網絡、鼓勵跨世代合作，匯豐於2021年與香港青年協會合作，推出「匯聚人才創未來」計劃，當中包括每年十個由參加者合力創作的項目，涵蓋精神健康、關注照顧者需要、可循環再用餐盒普及化等。獲選的項目最高可獲10萬港元資助，將計劃付諸實行，推動社區關愛共融。

 

 

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