該行公布，即日起至10月31日，大學及專上院校全日制學生全新開立「智盈理財」或 「自在理財」，可享高達3,600 的優惠。此外，合資格客戶於8月19日或之前完成指定任務，即有機會獲得4張海洋公園水上樂園包場門票，參加由炎明熹及一眾嘉賓參與演出的全港首個大型跨感官水上音樂會《 TrendyToo SPLASH! 》。

中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理溫晞文表示：「『理財 TrendyToo』 品牌自推出以來，深受包括大專生在內的年輕客戶歡迎。截至今年5月，本行全新大專生的開戶數目按年增長逾1倍。大專生在理財方面儲蓄及投資並重，同期此客戶群的定 期存款交易筆數按年升2.6倍；而低門檻投資產品『智選基金組合』的交易筆數亦較去年同期增加近3倍，每戶平均交易金額更上升6倍。」

溫晞文指，「為鼓勵更多大專生透過本行多元化 及簡便的理財服務開展理財第一步，本行特別於暑假及開學期間推出大專生專屬優惠，更將於與大專院校學會合作，於校園進行路演及理財分享會，多渠道與大專生分享理財心得。」

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