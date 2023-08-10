港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌14.65點子至4.76256%，是2023年6月15日後最低，當日報4.74964%。對上一次連跌2日是2023年8月04日，當日拆息報5.25958%。
港元現報7.818元升值30點子，曾貶值最多3點子，報7.8213元，亦曾升值最多34點子，報7.8176元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌25.83點子至3.23238%；1星期HIBOR跌27.49點子至4.25%；2星期HIBOR跌26.23點子至4.43774%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌8.89點子至5.10964%；6個月期HIBOR跌4.48點子至5.29137%；12個月期HIBOR跌4.15點子至5.42304%。
美元指數現報102.474貶值0.016點或0.02%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.42688%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.2192%，終止連續3日擴闊，利差是2023年8月04日後最窄，當日差距為-0.1721%。
對上一次終止連續3日擴闊，是2023年7月26日，當日利差報-0.3036%。
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