第二季内地訪港客戶的增長帶動各個分銷渠道，尤其是經紀和銀保渠道的APE銷售額，亦使内地訪客業務在宏利香港及澳門的APE銷售總額中的比例創新高。

在銷量上升的帶動下，第二季新造業務價值按年增長31%至11億元，而產品組合的變化則抵消了部分升幅。此外，第二季新造業務合約服務利潤（「CSM」）錄得11.1億元。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示：「受惠於全方位的業務組合和強大的分銷能力，我們在 2023年第二季的銷售額超越了2019年疫情前的業績記錄。」

白凱榮表示他們將繼續致力拓展業務，除了計劃在今年年底前進一步擴展分銷網絡和客戶服務設施外，也將全力支持在大灣區內地城市設立保險售後服務中心的相關措施。

宏利繼續成為全港第一大強積金供應商。2023上半年，按強積金管理資產計算，宏利的市佔率為27.3%，按年增長0.6個百分點。

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