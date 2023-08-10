佐丹奴國際（0709）公布截至今年6月底止中期盈利達1.9億元，按年增長95.9%，每股盈利12仙，派中期股息每股17仙，較去年同期多一倍。
上半年銷售額增5%至19.7億元，可比較門市銷售額錄得12.3%的增幅。受策略性價格調整、出售合適商品及奏效的本地 化營銷工作所帶動，大中華、東南亞及海灣阿拉伯國家合作委員會均錄得增長。每平方英尺的銷售額升12.8%。線上業務持續增長，增幅達8.2%，當中大中華市場錄得顯著增長。
對加盟商之批發業務按年有所減少。在海外加盟商方面，主要因為大量貨品已在2022年底為支持海外加盟商在2019新型冠狀病毒疫情結束後銷售回升而多次運送。中國大陸方面，主要因為2019新型冠狀病毒疫情期間關閉表現不佳之加盟店所致。公司預計中國大陸的加盟店數目將於下半年上升。
期內毛利率上升3.6個百分點至58.7%，因售價上升和折扣減少所致，使毛利增加11.7%。
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