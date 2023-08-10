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恒指半日跌183點 科指跌1.5% 北水轉流入

美國發布對華投資限制令，港股延續隔晚美股跌勢向下，A股則個別發展，整體變動不大，市場關注今晚美國公布的通脹數字，情緒偏謹慎，數據料顯示能源價格上漲推動7月整體通脹微升。美債略微走低，基準10年期殖利率升不到1個基點，外匯市場總體平靜，美期則升0.4%。

恒指今早低開121點，高位跌47點，低位跌215點，高低波幅168點。金融、非必需消費品、通訊服務、實業股推低大市。上升股份比例為15.65%，下跌為33.35%，無升跌為50.98%。

恒指半日跌183點或0.95%，報19062點，大市成交金額430億元；國指跌63點或0.95%，報6550點。恒生科技指數收報4308點，跌1.5%。

藍籌股成交金額172.9億元，佔大市成交40.2%；科指成份股成交金額78.37億元，佔大市成交18.22%；國指成份股成交金額126.55億元，佔大市成交29.43%。

24隻雙櫃台股，總成交0.62億元人民幣，相當於約0.67億港元，佔大市成交的0.15%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.77%，至101.05億元，佔大市成交23.46%。牛熊證成交金額36.64億元，減少19.59%；窩輪成交金額64.4億元，增加4.42%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、中移動（0941）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌22隻升，54隻下跌，4隻無升跌。聯通（0762）升3.28%，收報5.67元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌18.23%，收報77.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是攜程（9961）收報324元，升1.95%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報102.8元，跌6.8%。

恒指跌穿50天線(19208.72點)。科指曾跌穿20天線(4305.68點)。

北水南下合計淨流入11.15億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出20.14億元人民幣，較上日增加51.18%，連續第4日流出，累計流出126.58億元。

夜經濟︱海底撈（6862）進軍夜市擺攤 李克強曾讚「地攤經濟」是中國生機。收報22.8元，跌0.44%。

內地恢復赴美、英、澳、日、韓等國家的出境團隊旅遊業務。復星旅遊文化（1992）收報8.93元，升4.08%。攜程（9961）收報324元，升1.95%。

憂美國斷供 騰訊（0700）百度等科企據報瘋狂囤貨A800晶片 訂單涉約390億元。騰訊收報336.4元，跌0.24%。百度（9888）收報139元，跌1.42%。

創科（0669）績後遭大行唱談 挫逾20% 近15年最大跌幅。收報77.8元，跌18.23%。

永利澳門（1128）第二季轉賺6100萬美元。收報8.03元，跌1.95%。

宏利（0945）第二季核心盈利增7% 息0.365加元 香港APE增長一倍。收報151元，跌0.26%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中移動（0941）收報65.05元，升0.85%。李寧（2331）收報42.15元，跌1.98%。港鐵（0066）收報35.15元，無升跌。中芯國際（0981）收報18.3元，跌1.51%。太古（0019）收報66.4元，升0.61%。希慎（0014）收報17.7元，升0.8%。華虹半導體（1347）收報22.8元，跌0.87%。閱文（0772）收報32元，跌4.48%。艾德韋宣集團（9919）收報1.34元，升2.29%。中國光大水務（1857）收報1.24元，無升跌。高偉電子（1415）收報12.62元，跌4.1%。利亞零售（0831）收報0.87元，升2.35%。花樣年（1777）停牌。佐丹奴（0709）收報2.92元，跌0.68%。同仁堂國藥（3613）收報14.52元，跌1.22%。

圓通國際（6123）發盈警，料中期純利跌15%。收報1.63元，升5.84%。

百勝中國（9987）半年純利升逾1.6倍，中期息0.13美元。收報443元，跌0.76%。

東方企控（0018）旗下融資公司向林作禮貸款1.5億，借款人與泰林前主席同名同姓。收報0.57元，無升跌。

叙福樓（1978）盈喜，料上半年純利最多增長6.35倍至5000萬。收報1.14元，跌1.72%。

聯通（0762）中期多賺13%，增派息23%至0.203元。聯通：今年目標是淨利潤達雙位數增長。收報5.67元，升3.28%。

創科實業（0669）純利跌17.7%，中期息95港仙。收報77.8元，跌18.23%。

威高股份（1066）發盈警，料中期純利最多跌19%。見52周低8.49元，收報8.52元，跌6.89%。

亞洲水泥（0743）中期純利跌37%，不派中期息。收報3.41元，無升跌。

世茂（0813）斥7.5億人幣收購杭州彭埠項目餘下50%股權。創上市新低，見0.86元，收報0.88元，無升跌。

舜宇（2382）7月車載鏡頭出貨量按年升25%，手機模組出貨升48%。收報69.7元，跌0.36%。

統一（0220）上半年多賺42.7%至8.77億人民幣，不派中期息。收報6.29元，跌1.87%。

香港小輪（0050）醫美品牌AMOUR成立一周年，集團今年百年紀念部署多元化發展。收報4.97元，跌0.2%。

香港中旅（0308）發盈喜，中期扭虧為盈賺1.6億元。收報1.61元，跌1.23%。

破頂股表現

破頂股包括，中慶股份（1855）創上市新高，見28元，收報25.7元，跌3.02%；達力普控股（1921）創上市新高，見4.2元，收報3.92元，跌1.01%；譽燊豐控股（2132）創上市新高，見0.48元，收報0.46元，無升跌；正味集團（2147）創上市新高，見2.27元，收報2.23元，升6.19%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見7.7元，收報7.5元，升2.74%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見12.04元，收報12.02元，升1.52%；味千中國（0538）創52周高，見1.21元，收報1.15元，升5.5%；領航醫藥生物科技（0399）創52周高，見0.242元，收報0.23元，跌2.13%；鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.11元，收報1.1元，無升跌；味千（中國）（0538）創52周高，見1.21元，收報1.15元，升5.5%；寶沙發展（1069）創52周高，見2.12元，收報2.1元，升1.94%；立德教育（1449）創52周高，見0.46元，收報0.46元，升9.52%；安保工程控股（1627）創52周高，見0.46元，收報0.445元，無升跌；華章科技（1673）創52周高，見1.77元，收報0.48元，升20%；宏基集團控股（1718）創52周高，見0.42元，收報0.39元，跌2.5%；萬景控股（2193）創52周高，見0.385元，收報0.38元，升4.11%。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色生活（1965）低見0.65元，收報0.7元，跌23.91%；德信服務（2215）低見2.35元，收報2.55元，無升跌；世茂集團（0813）低見0.86元，收報0.88元，無升跌；雅居樂（3383）低見0.96元，收報0.97元，跌4.9%；萬華媒體（0426）低見0.06元，收報0.08元，升23.08%；原生態牧業（1431）低見0.131元，收報0.133元，跌1.48%；綠地香港（0337）低見0.35元，收報0.35元，跌4.11%；中港石油（0632）低見0.113元，收報0.113元，跌13.08%；恒盛地產（0845）低見0.01元，收報0.011元，跌21.43%；聯華超市（0980）低見0.33元，收報0.33元，跌1.49%。

38隻股份創52周低，其中十隻包括，領展（0823）低見40.2元，收報40.25元，跌2.54%；龍源電力（0916）低見6.87元，收報6.95元，跌0.29%；麗新國際（0191）低見1.17元，收報1.17元，跌3.31%；世紀城市國際（0355）低見0.233元，收報0.242元，升0.83%；南華集團控股（0413）低見0.04元，收報0.041元，跌10.87%；麗新發展（0488）低見1.15元，收報1.15元，跌5.74%；金地商置（0535）低見0.41元，收報0.41元，跌2.38%；南京熊貓電子股份（0553）低見2.55元，收報2.56元，跌0.78%；百利保控股（0617）低見0.98元，收報1.03元，跌6.36%；大眾金融控股（0626）低見1.95元，收報1.96元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，納尼亞集團（8607）收報0.115元，升59.72%；惠陶集團（8238）收報0.37元，升57.45%；皓文控股（8019）收報0.3元，升44.23%；璋利國際（1693）收報0.057元，升35.71%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.97元，升27.63%；永恒策略（0764）收報0.09元，升25%；萬華媒體（0426）創上市新低，見0.06元，收報0.08元，升23.08%；澳洲成峰高教（1752）收報0.066元，升22.22%。

下跌異動股，包括，中國天億福（8196）收報0.77元，跌25.96%；朗詩綠色生活（1965）創上市新低，見0.65元，收報0.7元，跌23.91%；恒盛地產（0845）創上市新低，見0.01元，收報0.011元，跌21.43%；盈利時（6838）收報0.82元，跌20.39%；加幂科技（8198）收報0.35元，跌18.6%；中安控股集團（8462）收報0.053元，跌18.46%；創科實業（0669）收報77.8元，跌18.23%；博駿教育（1758）創上市新低，見0.104元，收報0.104元，跌17.46%；絲路能源（8250）收報0.141元，跌15.57%。

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