上半年收益為515.44億元，按年升15%；A股每股盈利2.91元，B股每股盈利0.58元。董事會宣派發第一次中期股息A股每股1.2元及B股每股0.24元，2022年同期分別派1.15元及0.23元。

公司解釋，經常性基本溢利大幅增加，主要是由於國泰集團隨著業務持續復甦而取得的表現。太古可口可樂錄得經常性溢利大幅上升，而太古地產亦錄得溢利增加。港機集團則面對阻力，儘管航空業逐步復甦，但因客艙設計整裝方案業務虧損增加而影響溢利。

期內太古共回購899.8萬股A股及1510.7萬股B股，涉資7億元。董事局將持續評估所有的選項，包括在日後再進行股份回購計劃，從而以最有效的資金運用來達至長期股東回報。

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