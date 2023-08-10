光大水務（1857）公布，上半年純利按年升22%至6.32億元，每股基本及攤薄盈利為0.221元，派中期息0.063元，按年升15.6%。
集團上半年錄得收入30.8億元，按年減少11%；集團上半年整體毛利率46%，按年升11個百分點。整體收入中，建造服務收入減少至8.3億元，按年跌38.9%，主要由於建造活動按年減少所致﹔運營收入增加6.2%至15.6億元，主要因新項目於2022財年下半年及2023財年上半年開始投入營運，以及若干項目的水價於2022財年下半年及2023財年上半年獲得上調﹔財務收入則略降至5.7458億元。
上半年集團投資落實5個污水處理項目，並簽署1份現有項目的補充協議，涉及總投資約11.63億元人民幣，新增設計規模為日處理市政污水4.5萬立方米、日處理工業廢水6萬立方米、日供中水1.5萬立方米。
此外，集團於回顧期內承接2個EPCO項目等輕資產項目及服務，涉及合同總額約10.7億元人民幣；其中，新承接的EPCO項目新增設計日處理污水規模6萬立方米。
截至上半年底，集團投資並持有166個環保項目，涉及總投資約308億元人民幣。
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