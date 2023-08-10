上半年集團收入72.97億元，按年增加6%。辦公樓物業組合租金收入總額27.78億元，按年跌2%，市場需求仍然低迷，反映經濟持續不明朗。辦公樓市道疲弱，主要受供應增加影響（空置單位加上新供應所致）。期內，辦公樓物業組合的租用90%。撇除在2022年9月落成的太古坊二座，辦公樓物業組合租用率為94%。

本港零售物業組合的租金收入總額12.3億元，按年上升17%，反映所有防疫限制措施解除後之復蘇以及提供予租戶的租金支援大幅減少。期內購物商場近乎全部租出。

內地投資物業組合的租金收入總額22.38億元，按年上升26%，反映疫情後零售銷售復蘇，以及於2月底增持成都遠洋太古里股權所帶來額外的租金收入。其中，零售物業租金收入總額上升30%至24.42億元。撇除租金支援和人民幣幣值變動，租金收入總額上升37%。辦公樓物業組合租金收入總額下6%至1.79億元。撇除人民幣幣值變動影響，租金收入總額上升1%。

今年3月，集團宣布計劃在未來十年投資1000億元於本港和內地的發展項目以及包括東南亞在内的住宅買賣項目。公司目標投放300億元在香港、500億元在內地以及200億元於住宅買賣項目（包括東南亞）。截至今年8月4日，已承諾的投資計劃總額約為390億元。

已落實的重點項目包括一個位於西安以零售為主導的綜合發展項目、位於香港柴灣內地段第 178 號及皇后大道東 269 號的住宅項目、一個位於三亞以零售為主導的發展項目、位於香港船塢里 8 號及英皇道 1067 號作辦公樓及其他商業用途的項目以及一個位於曼谷的住宅發展項目。

尚未落實的項目包括更多在中國內地一線及新興一線城市以零售為主導的綜合發展項目，包括廣州、上海和北京，並計劃將中國內地的總樓面面積增加一倍、進一步擴充香港的太古廣場和太古坊，以及更多在香港、中國內地、邁阿密和東南亞的住宅物業買賣項目。

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