恒指今早低開121點，高位升69點，低位跌215點，高低波幅285點。通訊服務、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為26.53%，下跌為33.82%，無升跌為39.64%。

恒指收市升2點或0.01%，報19248點，大市成交金額810億元，較上日減少4.65%，是8月7日789.79億元成交後最少；國指升15點或0.23%，報6628點。恒生科技指數收報4378點，升0.1%。

藍籌股成交金額382.43億元，佔大市成交47.21%；科指成份股成交金額180.07億元，佔大市成交22.23%；國指成份股成交金額287.02億元，佔大市成交35.43%。

24隻雙櫃台股，總成交1.13億元人民幣，相當於約1.22億港元，佔大市成交的0.15%。

窩輪及牛熊證成交金額增加9.54%，至117.48億元，佔大市成交14.48%。牛熊證成交金額46.5億元，增加2.03%；窩輪成交金額70.98億元，增加15.09%。

友邦（1299）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、工行（1398）拖累大市。

藍籌46隻升，28隻下跌，6隻無升跌。聯通（0762）升3.28%，收報5.67元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌17.03%，收報78.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，18隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）創上市新高，見330.2元，收報326.4元，升2.71%；跌幅最大的是閱文（0772）收報32.15元，跌4.03%。

恒指升穿50天線(19212.44點)，一度重上250天線(19291.21點)。科指曾跌穿20天線(4309.17點)。

北水南下合計淨流入17.76億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出25.99億元人民幣，較上日增加95.11%，連續第4日流出，累計流出132.43億元。

午後消息股表現

經濟日報（0423）旗下U Magazine實體印刷版9月起停刊。收報1.13元，跌5.83%。

富力（2777）午後續跌逾6% 兩商票逾期涉超過3000萬人幣認周轉不靈。收報1.24元，跌6.06%。

光大水務（1857）半年盈利升22% 中期息增16%至6.3仙。收報1.31元，升5.65%。

太古地產（1972）基本溢利跌6% 中期息0.33元。收報18.14元，跌1.31%。

太古（0019）上半年核心盈利升2.8倍至48.8億 每股A股中期息增至1.2元。收報66.75元，升1.14%。

希慎（0014）中期基本溢利跌17% 中期息27仙 按年持平。收報17.78元，升1.25%。

佐丹奴（0709）上半年多賺95% 中期息倍增至17仙。創52周高，見3.16元，收報3.15元，升7.14%。

今早及隔晚消息股表現

夜經濟︱海底撈（6862）進軍夜市擺攤 李克強曾讚「地攤經濟」是中國生機。收報23.35元，升1.97%。

內地恢復赴美、英、澳、日、韓等國家的出境團隊旅遊業務。復星旅遊文化（1992）收報9.06元，升5.59%。攜程（9961）創上市新高，見330.2元，收報326.4元，升2.71%。

航空股國航（0753）收報6.46元，升3.19%。南航（1055）收報4.69元，升3.08%。東航（0670）收報3.04元，升1.33%。國泰（0293）收報8.9元，升2.77%。

憂美國斷供 騰訊（0700）百度等科企據報瘋狂囤貨A800晶片 訂單涉約390億元。騰訊收報339.8元，升0.77%。百度（9888）收報140.6元，跌0.28%。

創科（0669）績後遭大行唱談 挫逾20% 近15年最大跌幅。收報78.95元，跌17.03%。創科曾跌最多20.55%，是2008年11月10日後最大跌幅，當日跌幅為23.44%。低見75.6元，是6月13日75元後最低。今日收市報78.95元，是6月13日後收市新低，當日報78.45元。連跌3日，累計跌18.350003元，對上一次連跌3日是7月7日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月21日。

永利澳門（1128）第二季轉賺6100萬美元。收報8.15元，跌0.49%。

宏利（0945）第二季核心盈利增7% 息0.365加元 香港APE增長一倍。收報151元，跌0.26%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中移動（0941）收報64.85元，升0.54%。李寧（2331）收報43.35元，升0.81%。港鐵（0066）收報35.25元，升0.28%。中芯國際（0981）收報18.48元，跌0.54%。華虹半導體（1347）收報22.85元，跌0.65%。閱文（0772）收報32.15元，跌4.03%。艾德韋宣集團（9919）收報1.33元，升1.53%。高偉電子（1415）收報12.92元，跌1.82%。利亞零售（0831）收報0.86元，升1.18%。花樣年（1777）停牌。同仁堂國藥（3613）收報14.64元，跌0.41%。

圓通國際（6123）發盈警，料中期純利跌15%。收報1.59元，升3.25%。

百勝中國（9987）半年純利升逾1.6倍，中期息0.13美元。收報444.2元，跌0.49%。

東方企控（0018）旗下融資公司向林作禮貸款1.5億，借款人與泰林前主席同名同姓。收報0.57元，無升跌。

叙福樓（1978）盈喜，料上半年純利最多增長6.35倍至5000萬。收報1.15元，跌0.86%。

聯通（0762）中期多賺13%，增派息23%至0.203元。聯通：今年目標是淨利潤達雙位數增長。收報5.67元，升3.28%。

創科實業（0669）純利跌17.7%，中期息95港仙。收報78.95元，跌17.03%。

威高股份（1066）發盈警，料中期純利最多跌19%。見52周低8.43元，收報8.5元，跌7.1%。

亞洲水泥（0743）中期純利跌37%，不派中期息。收報3.44元，升0.88%。

世茂（0813）斥7.5億人幣收購杭州彭埠項目餘下50%股權。創上市新低，見0.86元，收報0.86元，跌2.27%。

舜宇（2382）7月車載鏡頭出貨量按年升25%，手機模組出貨升48%。收報70.45元，升0.71%。

統一（0220）上半年多賺42.7%至8.77億人民幣，不派中期息。收報6.38元，跌0.47%。

香港小輪（0050）醫美品牌AMOUR成立一周年，集團今年百年紀念部署多元化發展。收報4.96元，跌0.4%。

香港中旅（0308）發盈喜，中期扭虧為盈賺1.6億元。收報1.62元，跌0.61%。

破頂股表現

破頂股包括，京基金融國際（1468）創上市新高，見2.11元，收報2.08元，升7.22%；中慶股份（1855）創上市新高，見28元，收報25.85元，跌2.45%；達力普控股（1921）創上市新高，見4.2元，收報4.04元，升2.02%；譽燊豐控股（2132）創上市新高，見0.48元，收報0.445元，跌3.26%；正味集團（2147）創上市新高，見2.27元，收報2.1元，無升跌；滄港鐵路（2169）創上市新高，見7.7元，收報7.65元，升4.79%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見12.04元，收報12.04元，升1.69%；中國移動（80941）創上市新高，見60.45元，收報60元，升0.59%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8451元，收報8451元，升0.12%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見101.95元，收報101.95元，升0.15%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.5元，無升跌；味千中國（0538）創52周高，見1.21元，收報1.18元，升8.26%；佐丹奴（0709）創52周高，見3.16元，收報3.15元，升7.14%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.49元，收報2.47元，升0.82%；領航醫藥生物科技（0399）創52周高，見0.242元，收報0.233元，跌0.85%；鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.11元，收報1.1元，無升跌；中遠海運國際（0517）創52周高，見3.35元，收報3.33元，升6.39%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見330.2元，收報326.4元，升2.71%。

破底股方面

35隻股份創上市新低，其中十隻包括，恒大物業（6666）低見0.78元，收報0.79元，跌7.06%；朗詩綠色生活（1965）低見0.49元，收報0.51元，跌44.57%；德信服務（2215）低見2.35元，收報2.55元，無升跌；世茂集團（0813）低見0.86元，收報0.86元，跌2.27%；雅居樂（3383）低見0.96元，收報0.97元，跌4.9%；朗詩（0106）低見0.088元，收報0.089元，跌5.32%；萬華媒體（0426）低見0.06元，收報0.078元，升20%；原生態牧業（1431）低見0.131元，收報0.141元，升4.44%；朗詩綠色管理（0106）低見0.088元，收報0.089元，跌5.32%；香港通訊國際控股（0248）低見0.038元，收報0.04元，跌14.89%。

60隻股份創52周低，其中十隻包括，卓悅控股（0653）低見0.069元，收報0.069元，跌2.82%；領展（0823）低見40.1元，收報40.5元，跌1.94%；龍源電力（0916）低見6.87元，收報6.97元，無升跌；山水水泥（0691）低見0.89元，收報0.89元，無升跌；智富資源投資（0007）低見0.14元，收報0.15元，升2.74%；麗新國際（0191）低見1.16元，收報1.16元，跌4.13%；博富臨置業（0225）低見7.32元，收報7.32元，無升跌；力寶（0226）低見1.65元，收報1.65元，跌0.6%；太興置業（0277）低見2.8元，收報2.8元，無升跌；世紀城市國際（0355）低見0.233元，收報0.243元，升1.25%。

異動股

上升異動股，包括，納尼亞集團（8607）收報0.172元，升138.89%；惠陶集團（8238）收報0.42元，升78.72%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.041元，升64%；保集健康（1246）收報0.128元，升56.1%；璋利國際（1693）收報0.058元，升38.1%；英達公路再生科技（6888）收報0.23元，升33.72%；PALADIN（0495）收報0.05元，升31.58%；中國口腔產業（8406）收報0.18元，升28.57%；OKURA HOLDINGS（1655）創52周高，見1.04元，收報0.95元，升25%；京基智慧文化（0550）收報0.475元，升21.79%。

下跌異動股，包括，朗詩綠色生活（1965）創上市新低，見0.49元，收報0.51元，跌44.57%；恒盛地產（0845）創上市新低，見0.01元，收報0.01元，跌28.57%；華津國際控股（2738）收報1元，跌18.03%；TRUE PARTNER（8657）收報0.6元，跌17.81%；秀商時代控股（1849）創上市新低，見0.125元，收報0.126元，跌17.11%；創科實業（0669）收報78.95元，跌17.03%；威誠國際控股（8107）收報4.55元，跌16.51%；新利軟件（8076）收報0.016元，跌15.79%。

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