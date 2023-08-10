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中移動上半年多賺8% 中期息增一成派2.43元

中移動（0941）公布，截至今年6月底止營運收入為5,307億元（人民幣，下同），按年增長6.8%；股東應佔利潤762億元，增長8.4%，每股盈利3.56元，派發中期股息每股2.43港元，較去年同期多10.5%。

期內通信服務收入4,522億元，按年升6.1%，數字化轉型收入1,326億元，增長19.6%，佔通信服 務收入29.3%。

移動客戶數為9.85億戶，其中5G套餐客戶數為7.22億戶；移動ARPU微升0.2%至52.4元。有綫寬帶客戶數為2.86億戶，其中家庭寬帶客戶數為2.55億戶；家庭客户綜合ARPU升0.7%至43.3元。

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