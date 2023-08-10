公司上半年收益為7.01億元，按年升4.1%。其中包餅銷售收益錄6.29億元，按年增加3.4%；眼鏡銷售收益錄7273.9萬元，按年增加10.26%。

上半年毛利為3.66億元，按年升10.5%。毛利率為52.1%，按年升 3.5 個百分點。公司表示，由於人民幣及日元貶值，原材料成本下跌，而生產力提升進一步削減製作成本。而集團作出價格調整以提升部分產品類別利潤。

公司指，撇除去年香港政府「保就業」計劃之一次性補貼，經營開支佔營業額之百分比49.7%，按年增加 1.2 個百分點至49.7%，員工成本增加是主要因素。集團已檢討薪資架構及福利計劃，以挽留員工並吸納新僱員。

利亞零售收市報0.86元，升1.18%

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