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商場方面，金澤培表示，黃竹坑站的「THE SOUTHSIDE」，樓面面積達 47,000 平方米，預計將於今年第四季起分階段開業。連同大圍站的新商場「圍方」，使零售物業組合的應佔總樓面面積增加約三成。

物業業務方面，金澤培表示，預計在未來12個月左右為約4,000個單位招標，並預期首先推出東涌東站第一期項目，而其他項目正在籌備中。目前正為「港島南岸」第三期、「日出康城」第十二期及第十三期、天榮站、何文田站第一期和油塘通風樓申請預售樓花同意書。最近，留意到愈來愈多物業買家選擇分期付款（而非採用衡平法按揭），這將令港鐵延遲確認物業發展項目的利潤。

金澤培表示，視乎建築及銷售進度，以及物業買家所選的付款方式，預期於2023年下半年為「日出康城」第十一期的利潤繼續入帳。然而，按照目前的建築及銷售進度，預期不會於2023年就「港島南岸」第四期或何文田站第二期的利潤入帳。

金澤培表示，致力推展小蠔灣項目，項目可提供約10,720個私人住宅單位，亦會繼續推進另外14個正在興建的住宅物業發展項目，合共可為香港市民提供約16,000個住宅單位。

金澤培表示，東涌綫延綫工程已於今年5月展開，預計於2029年竣工。《鐵路發展策略2014》下的其餘多個項目，其中就屯門南延綫及東鐵綫古洞站的項目協議與政府進行的磋商已進入後期階段，預期於今年稍後時間動工。

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