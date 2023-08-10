上半年，集團收入32.83億元，按年下跌19.7%。其中在線業務收入20.39億元，按年跌11.63%；版權運營及其他分部的收入12.44億元，按年跌30.1%。

期內，自有平台產品及自營渠道的平均月活躍用戶按年減少20%至2.12億人，其中自有平台產品的月活躍用戶減少12%至1.054億人，主要由於公司繼續專注於控制成本及提升運營效率，減少用於獲取低投資回報率用戶的營銷支出所致。

自有平台產品及自營渠道的平均月付費用戶按年增加8.6%至880萬人，主要得益於公司反盜版措施的有效施行、產品運營的提升以及對高品質內容的持續投入。付費閱讀業務的每名付費用戶平均每月收入按年減少14.2%至33.3元。

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