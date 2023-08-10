阿里上季經調整EBITA按年升32%至453.71億元。集團董事長兼首席執行官張勇表示，隨著集團繼續進行重組，集團實現穩健季度業績，架構重組正開始釋放業務活力。

阿里巴巴首席財務官徐宏指，由於強勁的業務勢頭，加上集團對各個業務運營效率的關注，帶動上季財務表現。集團季內共回購價值31億美元的美國存託憑證。

集團旗下淘寶天貓集團首季收入約1149.53億元，按年增長12%，當中中國零售商業收入升13%至1098.28億元。截至今年6月底，淘寶平均每日活躍用戶（DAU）按年增長6.5%，主要受惠於期內有效用戶獲取及留存率改善，帶動「6.18購物節」表現，訂單量和平均訂單價值實現穩健增長。

阿里國際數字商業集團方面，受惠於各主要零售平台的穩健表現，零售商業整體訂單按年增長約25%，當中Lazada錄得雙位數訂單按年增；Trendyol亦持續錄得強勁的訂單增長，經營業績首次實現正數。

此外，雲智能集團上季收入按年增長4%至251.23億元。集團表示，阿里雲收入同比增長，由存儲、網絡、人工智能（AI）計算相關產品所帶動，部分被內容分發網絡需求按年恢復常態化所抵銷。從客戶出發，增長是由教育、電力和汽車行業收入所帶動。AI開源平台魔搭（ModelScope）截至今年7月已託管逾1,000個AI模型，累計模型下載量超過4,500萬次。

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