對於中港經濟不景，太古集團主席白德利在業績會上多次強調，上半年業績未見受此影響，太古地產應佔內地的零售銷售額更升超過40%，可口可樂等業務仍表現出色，可口可樂錄得經常性溢利大幅上升，未見受到影響。
問到中國辦公樓表現，管理層表示內地廣州太古滙、北京頤堤港一座及上海興業太古滙於上半年的出租率分別仍高達90%、92%及98%，上述城市除了廣州相對疲軟外，上海、北京的辦公樓在續租租金方面仍見有正增長。
談到美國再次限制企業對華投資，管理層表示，對其業務影響好細，對中港的長遠經濟仍有信心。
至於太古（0019、0087）上半年淨負債比率升7.7個百分點至21.4%，太古地產（1972）淨負債比率則升3.7個百分點至10.2%，管理層表示兩間公司負債率雖然有所上升，但仍處低位，若完成向母企出售美國可口可樂業務後，負債率將由21.4%降至低於15%水平，有健康的資產負債表。同時，集團借款總額中，64%以固定利率安排，僅36%以浮動利率安排，令其受息口上升的影響更細，強勁的底盤有利業務持續發展。
集團又表示，放售非核心資產是長期計劃，包括太古城的車位，亦有良好進展。至於近期傳出英資置地傳出放售交易廣場三期一事，集團指不評論事件，置地亦已澄清。但整體市場自與內地恢復通關已開始回復，在上半年訪港旅客恢復來港勢頭強勁，旗下的金鐘太古廣場、太古城中心的零售銷售出現反彈，對零售端的復蘇感到鼓舞，對下半年的前景持正面看法。
不過香港辦公室市場維持疲軟，但旗下辦公樓組合出租率仍達94%，除了太古坊二座。至於灣仔星街8號的EIGHT STAR STREET項目，截至8月4日，37個單位中已售出33個。
香港辦公樓市場仍然疲軟，但在恢復通關後仍有新需求，金鐘太古廣場及太古坊 - 港島東中心及太古坊一座出租率仍達97%。以續租租金計，金鐘太古廣場及太古坊則錄10至11%跌幅。
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