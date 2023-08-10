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港鐵無意進行股本集資  推出小濠灣招標仍屬Top Priority

港鐵（0066）行政總裁金澤培今午在中期業績發布會上表示，隨疫情後客流增加，加上恢復通關後旅客回來，香港鐵路業務在期內的虧損大幅收窄至約7.74億元，並料載客繼續上升並帶動香港客運表現，但是能否扭虧為盈，則有待今年底的業績才揭盅。

財務總監許亮華強調，集團未來三年的資本開支多達747億元，但是以上半年現金流約30多億元，加上物業部門貢獻40多億元，已經滿足到資本開支需要，加上負債比率只有22%，仍處於健康水平，因此無需進行股本融資。

在地產部份，物業及國際業務總監鄧智輝指出，雖然小濠灣項目招標較早前流標，但是在檢討過後及了解過發展商的意見，及先行進行一些工程，冀增加項目下次招標的吸引力。始終該盤入住人口的目標，與原來計劃保持不變。該項目的招標仍然會是港鐵的「Top Priority」。

至於今年內港鐵擬推出4000個住宅項目招標，當中包括東涌東站第一期。至於近期有發展商減價招徠及樓市波動，他謂經濟周期上落致樓價波動屬可以理解，港鐵過往已經歷不同周期，至今日止，手上有約1.7萬個住宅單位處於發展中、興建中及待樓花預售等不同階段，因此確保不會斷層。

租務方面，鄧智輝稱，目前所見，疫情後恢復通關，民生及地區性項目的消費已顯著上升，因此他對香港的租務前景仍然審慎樂觀。在進行新續租時，則表現穩定。

在推動新項目方面，金澤培指，在推進馬來西亞連接新加坡的鐵路項目，這個港鐵意欲到內地及國際市場發展有關，冀尋求回報。鄧智輝補充，該新項目已經簽訂諒解德忘錄，撥運用鐵路加物業模式去開發，將來會作進一步公布。

在開發雙層電動巴及氫能輕鐵方面，金澤培謂，電動雙層巴的價錢與一般新車無異。車務總監李家潤則補充，氫能輕鐵料在明年中下旬試運營，並且開始涉足技術、上落車方面，進行前瞻性測試。