中國移動（941）收市後公布中期業績，純利按年升8.4%，每股派中期息2.43港元，按年升10.5%。被問到未來中國移動的派息比率指引，中國移動執行董事兼董事長楊杰表示，該指引需要等到明年年初的業績報告時才會公布。他續指，只要公司各方面良好發展，相信不論是派息、員工薪金，以及各股東回報都會有辦法增長。
楊杰表示，上半年面對複雜多變的環境，公司亦取得良好發展、收入保持持續良好增長、轉型成效明顯，結構亦愈來愈平衡，期內自由現金流790億，按年升43.3%。惟今年上半年數據，的確較以往頭兩年有所回落，收入增幅適當放緩。他表示，經過疫情後整個經濟及國家發展正處於恢復期，上半年也看到有些需求確實是不足，但亦有信心全年實行於年初時的承諾，保持公司收入良好增長。
中國移動副總經理趙大春表示，上半年每用户平均收入（APRU）保持平穩，今年上半年整體移動APRU為52.4人民幣，按年升0.2%，惟第二季度比起第一季度相比呈下降趨勢。他認為受宏觀經濟影響、疫情後，以及市場季節性波動所致，但相信下半年仍可以保持全年穩中有升及平穩。
6G方面，楊杰表示每一代發展所需時間大概是5年至10年，預計6G或要等到2028年至2030年間才能夠投入商用。
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