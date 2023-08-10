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碧桂園盈警料轉蝕最多550億人幣 全力自救「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來」

已陷違約邊緣的碧桂園（2007）發盈警，料2023年上半年轉蝕介乎約人民幣450億元至人民幣 550億元人民幣（下同），2022年上半年度淨利潤約19.1億元，淨虧損主要是由於房地產行業銷售下行的影響，導致房地產業務結 轉毛利率下降，物業項目減值增加;以及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。

公司指，自2021年以來，行業步入了前所未有的困難時期，多重不利因素疊加，導致行業銷 售和公開市場融資面臨嚴峻的困難和挑戰。2023年1–7月，集團實現權益銷售金額1,408億元，按年下降35%，較2021年下降61%；7月單月實現權益銷售金額 人民幣121億元，連續第四個月環比下降，按年下降60%，較2021年下降78%。

公司又披露四項自救行動，表明「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來」，公司將堅守責任、全力自救，採取有力有效的措施， 努力扭轉當前的困局。包括面對行業整體極端困難的局面，一是竭盡全力保障公司現金流安全，以「最小代價，最大價值」為目標，加快銷售回款和應收債權回收，積極拓展融資，努力盤活大宗及難去化商業類沉澱資產。

二是最大限度削減支出，公司以銷定產，嚴控無效產能、壓降各項非核心非必要的經營支出;加強費 用管控，除剛性費用外，其餘費用盡量適用歸零原則;精簡組織架構，高管帶頭降 薪，嚴控銷管費用，銷管費用佔收入比例自2017年到2022年連續6年下降。

三是董事會主席兼控股股東楊惠妍大力度支持，上市至今控股股東及其家屬已通過借款、增持股票、購買債券、以股代息等方式合計支持公司折合約386 億港元，且從未減持股票，其中向公司累計提供折合約66億港元的無息無抵押借款。 

四是全力做好保交付、保信用工作。2022年及2023年上半年，集團連同其合營企業和聯營公司分別交付房屋近70萬套和27.8萬套，2023全年預計總交付近70萬套房 屋。2022年至今，融資環境極其艱難，在公司融資性現金流持續淨流出的情況下，公司仍竭盡全力安排境內外融資本息的償付。

碧桂園指，雖然公司上下已全力以赴自救，但市場整體尚未回暖，行業絕對規模下降，資本市場信心修復尚需時間，公司整體經營壓力有增無減，導致2023年上半年預計出現較 大虧損，特別是受近期銷售額與再融資環境持續惡化的影響，公司賬面可動用資金持續減少，出現了階段性的流動壓力。

對此，公司管理層進行了深刻的反思，雖然對本輪市場調整週期有預判，但對市場下行的深度、烈度和持續度估計不足，未能及早做出更有力度的應對措施，未能洞見房地產市場供求關係已發生重大變化，對三四線及更低線城市投資比例過大、負債率壓降速度不夠等潛在風險的認識不夠深 刻、化解行動不夠及時有力。

碧桂園指，從哪裡跌倒就從哪裡爬起來。公司將堅守責任、全力自救，採取有力有效的措施， 努力扭轉當前的困局。

一是全力以赴保交付。這是樓市的安全底線，是公司最重要 的企業責任，亦是全體員工高度共識的目標。公司將通過落實主體責任、專款專 用、嚴格管理預售監控資金等方式，切實保障全國範圍內項目的運轉並完成保交樓 任務，兌現對業主的承諾。二是積極化解階段性流動壓力。公司將與各持份者溝 通，並考慮採取各種債務管理措施，以保障公司的未來長遠發展，為各持份者保存 價值、維護利益。

三是保障經營有序開展。目前集團淨資產充足、土儲充裕，截至 2022年年底，淨資產約人民幣3,096億元，總權益可售資源約人民幣12,083億元，其中已獲取的權益可售資源約人民幣9,555億元。

公司將盡最大努力做好銷售，努力 盤活酒店、寫字樓、商舖等沉澱資產，同時加強內部管控，進一步精簡組織、減少 行政管理費用開支，改善經營效益，更好保障供應商、合作方等各利益相關方的權 益。四是加強特殊時期的組織領導，為更好地應對當前困難，公司成立了由董事會 主席任組長的專項工作小組，建立工作機制，統籌協調、高效決策、有力推進，努 力渡過難關。

公司又懇請對碧桂園當前的困難和調整舉措給予理解和支持，並誠摯感謝社會各方一直以來給予的關心和幫助。公司將以實際行動踐行使命擔當， 不負社會各界的信任和囑託。

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