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美國上月通脹回升至3.2% 仍低過預期

受基數效應影響，美國7月消費者物價指數（CPI）按年升幅，由6月的3%上調至3.2%，由6月的逾兩年低位回升，打破過去12 個月通脹率持續下滑的局面。不過升幅已較分析師預期的3.3%低0.1個百分點。通脹增長略為加快，部分源於作為對比基礎的2022年6月至7月通脹變化。美國CPI按年升幅在去年6月達到9.1%的逾40年高位，此後升幅持續收窄，以此作為對比基數，令通脹再次回升。

按月計算，美國7月CPI升幅維持在0.2%，反映物價增長仍然溫和，可望令美聯儲在9月暫停加息。剔除波動較大的食品及能源價格，美國7月核心CPI按年升4.7%，較6月下調0.1個百分點，處於接近兩年低位，升幅低於預期。按月計算，7月核心CPI升幅保持在0.2%，是兩年半低位。

不過美國首次申領失業救濟人數高於預期。在截至8月5日當周，首次申領失業救濟人數按周增長2.1萬人，總數增至24.8萬人，高於分析師預期的23萬人。在截至7月29日當周，持續申領失業救濟人數按周減少8000人，總數降至168.4萬人，低於預期的171萬人。

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