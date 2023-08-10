按月計算，美國7月CPI升幅維持在0.2%，反映物價增長仍然溫和，可望令美聯儲在9月暫停加息。剔除波動較大的食品及能源價格，美國7月核心CPI按年升4.7%，較6月下調0.1個百分點，處於接近兩年低位，升幅低於預期。按月計算，7月核心CPI升幅保持在0.2%，是兩年半低位。

不過美國首次申領失業救濟人數高於預期。在截至8月5日當周，首次申領失業救濟人數按周增長2.1萬人，總數增至24.8萬人，高於分析師預期的23萬人。在截至7月29日當周，持續申領失業救濟人數按周減少8000人，總數降至168.4萬人，低於預期的171萬人。

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